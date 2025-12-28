El macabro detalle del femicidio en Calera de Tango: autor del ataque dejó una carta e intentó quitarse la vida

Un femicidio ocurrido la noche del sábado 27 de diciembre en la comuna de Calera de Tango quedó al descubierto tras un confuso procedimiento policial que comenzó como un aparente intento de suicidio.

Cerca de las 23:15 horas, conductores alertaron a Carabineros sobre la presencia de un hombre gravemente herido en el sector Camino San Ignacio. Al llegar al lugar, los funcionarios encontraron al adulto mayor con un cuchillo incrustado en el abdomen y una herida cortante en una de sus muñecas, además de evidentes manchas de sangre.

El sujeto fue asistido por personal de emergencia y trasladado al Hospital Parroquial de San Bernardo, donde fue estabilizado y permanece fuera de riesgo vital, en calidad de detenido.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, un joven se acercó a los policías y denunció que el hombre herido había asesinado a su madre. Con esa información, los efectivos se dirigieron a una parcela cercana, donde al interior de un gallinero encontraron el cuerpo sin vida de una mujer con múltiples heridas cortopunzantes. El hijo de la víctima, quien realizó el hallazgo, quedó en estado de shock.

De acuerdo con antecedentes preliminares de la Fiscalía Metropolitana Occidente, al momento del crimen había más personas en el recinto, sin embargo, el imputado se habría acercado a su esposa sin previo aviso para atacarla. En el lugar se incautó un cuchillo dentado de aproximadamente 25 centímetros, que habría sido utilizado tanto en el homicidio como en el posterior intento de suicidio.

En esa línea, de acuerdo a lo recogido por T13, el presunto autor, un hombre de 70 años, habría dejado una nota en la que manifestaba sus intenciones antes de atacar mortalmente a su esposa, de 56 años, y luego autolesionarse.

Las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, bajo instrucción del fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas. Si bien no existirían denuncias previas por violencia intrafamiliar, los investigadores confirmaron el hallazgo de una carta atribuida al imputado, en la que habría expresado su decisión de matar a su esposa.

El hombre será formalizado por el delito de femicidio mientras continúan las pericias para esclarecer la dinámica exacta de los hechos.