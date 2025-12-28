;

El macabro detalle del femicidio en Calera de Tango: autor del ataque dejó una carta e intentó quitarse la vida

Carabineros acudió por un hombre herido en la vía pública, pero minutos después se descubrió el cuerpo sin vida de su esposa en una parcela.

ADN Radio

Agencia Uno REFERENCIAL

Agencia Uno REFERENCIAL / Hans Scott

Un femicidio ocurrido la noche del sábado 27 de diciembre en la comuna de Calera de Tango quedó al descubierto tras un confuso procedimiento policial que comenzó como un aparente intento de suicidio.

Cerca de las 23:15 horas, conductores alertaron a Carabineros sobre la presencia de un hombre gravemente herido en el sector Camino San Ignacio. Al llegar al lugar, los funcionarios encontraron al adulto mayor con un cuchillo incrustado en el abdomen y una herida cortante en una de sus muñecas, además de evidentes manchas de sangre.

Revisa también

ADN

El sujeto fue asistido por personal de emergencia y trasladado al Hospital Parroquial de San Bernardo, donde fue estabilizado y permanece fuera de riesgo vital, en calidad de detenido.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, un joven se acercó a los policías y denunció que el hombre herido había asesinado a su madre. Con esa información, los efectivos se dirigieron a una parcela cercana, donde al interior de un gallinero encontraron el cuerpo sin vida de una mujer con múltiples heridas cortopunzantes. El hijo de la víctima, quien realizó el hallazgo, quedó en estado de shock.

De acuerdo con antecedentes preliminares de la Fiscalía Metropolitana Occidente, al momento del crimen había más personas en el recinto, sin embargo, el imputado se habría acercado a su esposa sin previo aviso para atacarla. En el lugar se incautó un cuchillo dentado de aproximadamente 25 centímetros, que habría sido utilizado tanto en el homicidio como en el posterior intento de suicidio.

En esa línea, de acuerdo a lo recogido por T13, el presunto autor, un hombre de 70 años, habría dejado una nota en la que manifestaba sus intenciones antes de atacar mortalmente a su esposa, de 56 años, y luego autolesionarse.

Las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, bajo instrucción del fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas. Si bien no existirían denuncias previas por violencia intrafamiliar, los investigadores confirmaron el hallazgo de una carta atribuida al imputado, en la que habría expresado su decisión de matar a su esposa.

El hombre será formalizado por el delito de femicidio mientras continúan las pericias para esclarecer la dinámica exacta de los hechos.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad