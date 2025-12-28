Del intento de suicidio a descubrir un crimen: hallan a hombre herido y encuentran a mujer muerta en una parcela de Calera de Tango

Durante la noche del sábado 27 de diciembre de 2025, un grave hecho policial quedó al descubierto en la comuna de Calera de Tango, luego de que personal policial encontrara a un hombre gravemente herido durante un patrullaje preventivo, situación que derivó posteriormente en el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de una parcela del sector.

Según los primeros antecedentes, cerca de las 23:15 horas los efectivos policiales detectaron a un hombre tendido en la vía pública, con evidentes manchas de sangre en sus manos, un cuchillo incrustado en el abdomen y una herida cortante en una de sus muñecas.

El sujeto manifestó intenciones suicidas, por lo que se solicitó de inmediato asistencia médica, siendo trasladado en ambulancia hasta un hospital de la comuna de San Bernardo, donde permanece internado fuera de riesgo vital.

MAURICIO MENDEZ/AGENCIAUNO Ampliar

Mientras se desarrollaba el procedimiento y el traslado del herido, llegó al lugar un joven que informó a los funcionarios que el hombre lesionado habría dado muerte a su madre. Ante esta grave denuncia, el personal policial concurrió junto al joven hasta una parcela cercana, donde al interior de un gallinero fue encontrado el cuerpo de una mujer adulta, con múltiples heridas cortantes y sin signos vitales.

El sitio del suceso fue aislado para resguardar las diligencias investigativas, levantándose como evidencia un arma blanca correspondiente a un cuchillo dentado de aproximadamente 25 centímetros de longitud. El joven que alertó a Carabineros se encontraba en estado de shock al momento del hallazgo y, según los antecedentes preliminares, habría llegado al lugar con posterioridad a los hechos.

Hasta el lugar se constituyó el fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, junto a personal de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes quedaron a cargo de las pericias para esclarecer la dinámica del crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.

El presunto autor permanece bajo atención médica mientras continúa la investigación de este presunto femicidio.