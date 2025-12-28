;

Hombre muere electrocutado al operar retroexcavadora en Puerto Aysén

El trabajador recibió una descarga de alta tensión cuando la máquina que manipulaba tocó cables eléctricos.

Verónica Villalobos

Un fatal accidente laboral se registró la tarde de este sábado en la ciudad de Puerto Aysén, luego de que un operario de una retroexcavadora muriera tras sufrir una potente descarga eléctrica mientras realizaba maniobras con la máquina.

Según antecedentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 16:00 horas en calle 5 de Abril, donde vecinos escucharon una fuerte explosión que motivó el llamado a personal de Carabineros de Chile. Al llegar al lugar, se constató que se trataba de un siniestro de origen eléctrico.

El fiscal Álex Oliveros explicó que la víctima, un hombre adulto que conducía la retroexcavadora, se encontraba subiendo la máquina a un camión cama cuando la parte superior del vehículo alcanzó cables de alta tensión. El contacto provocó una descarga de aproximadamente 33 mil voltios, dejándolo en estado crítico.

Tras recibir maniobras de reanimación en el mismo sitio del accidente, el trabajador fue trasladado de urgencia hasta el Hospital de Puerto Aysén, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Por instrucción del Ministerio Público, se dispuso que Labocar y la SIP de Carabineros realicen las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras que el Servicio Médico Legal quedó a cargo de la autopsia correspondiente.

