“Hoy me toca cerrar una etapa hermosa... Gracias al club por abrirme las puertas y confiar en mí”

Aldrix Jara, figura de Cobreloa en la última temporada de la Primera B, confirmó su salida de la institución loína con un sentido mensaje en sus redes sociales.

El extremo de 25 años arribó a Calama en el segundo semestre del 2025 y se transformó en una pieza clave para el equipo de César Bravo, que estuvo a un paso de lograr el ascenso tras perder la final de la Liguilla ante Deportes Concepción.

“Hola, hincha loíno. Hoy quiero despedirme de este segundo semestre lleno de gratitud hacia Cobreloa, por abrirme las puertas y confiar en mí desde el primer día; a la institución, compañeros, cuerpo técnico y hacía la hinchada que siempre estuvo presente y me llenó de cariño”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

“Hoy me toca cerrar una etapa hermosa donde fui muy feliz en tan poco tiempo. Ahora comienzan nuevos desafíos en mi carrera, con mucha ilusión, motivación y trabajo. Muchas gracias, Cobreloa y a todos sus hinchas”, agregó Jara.

Con su salida de Cobreloa, el delantero formado en Santiago Wanderers tendría todo acordado para ser nuevo refuerzo de Deportes Concepción, club con el que mantiene negociaciones avanzadas y daría el gran salto a la Primera División.

En el último semestre, Aldrix Jara anotó 12 goles en 21 compromisos con el cuadro de Calama, registrando la campaña más goleadora y con mayor minutaje en cancha de su carrera.