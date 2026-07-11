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VIDEOS. Tiroteo durante festival en Toronto deja dos muertos y seis heridos: presunto responsable ya está detenido

El ataque ocurrió en medio del evento Salsa on St. Clair y las autoridades buscan esclarecer las circunstancias y el móvil de la balacera.

Martín Neut

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CANADA-CRIME-SHOOTING / JORGE UZON

Al menos dos personas murieron y otras seis resultaron heridas la noche del sábado tras un tiroteo registrado durante el festival Salsa on St. Clair, en Toronto, Canadá. Horas más tarde, la Policía de Toronto confirmó la detención de un sospechoso, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

El hecho ocurrió cerca de las 20:10 horas en la intersección de St. Clair Avenue West y Arlington Avenue, donde se desarrollaba el evento que había motivado el cierre de varias calles del sector.

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De acuerdo con la policía, cinco personas fueron encontradas con heridas de bala y dos de ellas fueron declaradas fallecidas en el lugar. Posteriormente, las autoridades confirmaron un sexto lesionado, sin entregar detalles sobre el estado de salud de las víctimas.

En un primer momento, la Policía de Toronto pidió a la población mantenerse alejada del área y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia mientras se desarrollaba el operativo. Más tarde, informó que el lugar quedó asegurado y confirmó el arresto de un sospechoso, aunque por ahora no ha entregado información sobre un posible móvil del ataque.

Según Infobae, el premier de Ontario, Doug Ford, expresó su consternación por lo ocurrido y aseguró estar “devastado por la violencia sin sentido en el festival”.

Asimismo, afirmó que la persona responsable “debe ser capturada, llevada ante la justicia y pasar el resto de su vida tras las rejas”, además de enviar sus condolencias a las víctimas, sus familias y a todos quienes se vieron afectados por el ataque.

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