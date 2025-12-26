El próximo domingo 28 de diciembre se estrenará en YouTube El Secreto Final, el último reality creado por Diego González, que reunirá a reconocidas figuras de la televisión y redes sociales como Marcianeke, Junior Playboy, Tío René, Flaitiano, Francisco Huaiquipán y Rubi Galusky, entre otros.

Como adelanto del programa, se reveló un momento que promete dar que hablar: el intenso cara a cara entre René Puente y Junior Playboy, en el que en las imágenes se escuchan frases cargadas de tensión.

“Pero háblame en español, que no te entiendo”, “¿A quién le has ganado?”, “No me hueí a mi hueón, porque yo soy buena onda, pero también tengo un límite” y “Para mí eres un perkin”, dijo el exparticipante de Tierra Brava, mientras Tío René respondía con insultos.

En medio del intercambio, el chico reality y supuesto médium lanzó un comentario que desató la furia de René Puente: “Eres envidioso, aparte de enfermo, erí envidioso“, todo mientras sostenía y tomaba de una botella de alcohol. La discusión escaló hasta el punto en que el personaje del Torneo de Cell perdió el control y golpeó a Junior Playboy.

El adelanto generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde los usuarios comentaron: “René está en su prime, pero Junior es de antaño hay niveles”, “Platón discutiendo con Sócrates 🧠💯”, “Junior es el primer androide en entrar a la TV, el resto son sus discípulos”, “Nunca pensé decir esto: Junior es más inteligente 😂” y “Hablemos de crossover de alto nivel”.