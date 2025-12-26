VIDEO. Terminó en agresión física: René Puente y Junior Playboy se enfrascan en fuerte discusión
“Soy buena onda, pero también tengo un límite”, fue parte de lo que dijo el exparticipante de “Tierra Brava” durante la pelea con el personaje del Torneo de Cell.
El próximo domingo 28 de diciembre se estrenará en YouTube El Secreto Final, el último reality creado por Diego González, que reunirá a reconocidas figuras de la televisión y redes sociales como Marcianeke, Junior Playboy, Tío René, Flaitiano, Francisco Huaiquipán y Rubi Galusky, entre otros.
Como adelanto del programa, se reveló un momento que promete dar que hablar: el intenso cara a cara entre René Puente y Junior Playboy, en el que en las imágenes se escuchan frases cargadas de tensión.
“Pero háblame en español, que no te entiendo”, “¿A quién le has ganado?”, “No me hueí a mi hueón, porque yo soy buena onda, pero también tengo un límite” y “Para mí eres un perkin”, dijo el exparticipante de Tierra Brava, mientras Tío René respondía con insultos.
En medio del intercambio, el chico reality y supuesto médium lanzó un comentario que desató la furia de René Puente: “Eres envidioso, aparte de enfermo, erí envidioso“, todo mientras sostenía y tomaba de una botella de alcohol. La discusión escaló hasta el punto en que el personaje del Torneo de Cell perdió el control y golpeó a Junior Playboy.
El adelanto generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde los usuarios comentaron: “René está en su prime, pero Junior es de antaño hay niveles”, “Platón discutiendo con Sócrates 🧠💯”, “Junior es el primer androide en entrar a la TV, el resto son sus discípulos”, “Nunca pensé decir esto: Junior es más inteligente 😂” y “Hablemos de crossover de alto nivel”.
