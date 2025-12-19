VIDEO. “Es superviolento y no corresponde que te saquen del clóset, por más evidente y natural que hoy día sea”
Andrés Caniulef fue muy crítico con una actitud que tuvo Botota Fox con él.
Durante su participación en Gay Shore, el reality de Diego González que se transmite por YouTube, Andrés Caniulef compartió uno de los episodios más significativos de su vida: la ocasión en que confirmó públicamente que era homosexual tras una incómoda pregunta de Botota Fox.
“El caso mío, 2016, estábamos en SQP, yo era panelista, yo estaba conduciendo en ese momento el programa. Y ella me pregunta al aire, teníamos una dinámica distinta, de preguntas y respuestas, pero nada que ver con el tema... Me pregunta, ‘Hola, tío, quiero saber, ¿usted es gay?’”, relató el periodista.
“Y para mí era un tema que estaba dando vueltas en ese momento, porque yo estaba en pareja, tenía planes de matrimonio en ese momento, con un hombre. Pero no lo había hablado con mis papás. Entonces, esa puerta me faltaba abrir. Porque ese paso es superimportante, porque es finalmente lo que te saca del clóset, abrirte con tus cercanos y tu familia”, añadió.
Enseguida, el periodista recordó: “Cuando me lo pregunta fue como ‘chucha, ¿qué hago?’. Fue un segundo, te juro, yo lo he calculado, un segundo que dio vuelta toda mi vida. Todas las dificultades, todo el esfuerzo, todo lo que había tenido que hacer para llegar ese momento.
“Y yo dije, ‘sí, soy gay’. Y seguí con el programa. Después salgo del programa, te juro que mi teléfono explotando, mi hermana llamándome”, complementó.
Finalmente, Andrés Caniulef compartió una reflexión: “Yo sin saber cómo enfrentar esto cara a cara con mis papás, por ejemplo. Entonces claro, por eso es superviolento y por eso no corresponde el que te saquen del clóset, por más evidente y por más natural que hoy día sea. Es una decisión personal y uno tiene que decidir en qué momento hacerlo. Y tiene que preparar también el escenario”.
