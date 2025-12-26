“El mejor regalo de la vida”: el sorprendente anuncio que hizo Dash en Navidad

En plena celebración de Navidad, el cantante urbano Dash, cuyo nombre real es Maickol González, sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia que marca un antes y un después en su vida personal: se convertirá en padre por primera vez.

El anuncio lo realizó a través de Instagram, donde publicó un registro íntimo acompañado de un mensaje cargado de emoción. “El mejor regalo de la vida. Hoy entendí que la felicidad real es estar con la mujer que amo y formar una familia. Gracias Dios por tanto. Voy a ser papá, Javi te amo para siempre mi vida”, escribió el artista.

La futura madre es Javiera, influencer con cerca de 30 mil seguidores en Instagram, quien suele mostrar momentos cotidianos y románticos junto al cantante, reflejando la complicidad que caracteriza su relación.

La revelación generó una ola de reacciones entre sus seguidores y amigos del medio, incluyendo excompañeros del reality Mundos Opuestos 3. La Chilota comentó: “Felicidades Dashito, me acuerdo cuando en el reality te pregunté el primer día si eras papá y me respondiste que era lo único que querías... Hoy se te cumple ese sueño, me alegro mucho por ti❤️ serás un padre excelente, muchas bendiciones para tu vida y que siga creciendo esa hermosa familia”.

Otros mensajes destacados fueron los de Juan Pedro Verdier: “¡Grande querido Dash! Felicidades mi hermano, que Dios los bendiga”, y Karen Paola: “Ohhhhhh, ¡qué felicidad querido mío! 😍 De verdad no hay nada más importante que nuestros seres queridos”.

También se sumaron Evelyn Ortiz, quien escribió: “Ohhh maravillosa noticia 🙌👏 felicidades compañero, que seas muy feliz junto a Javi, tienen una hermosa familia ❤️“, y Matías Vega, rostro de los realities de Canal 13: “Wena compare Dash, la mansa noticia papi”.