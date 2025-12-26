;

“El mejor regalo de la vida”: el sorprendente anuncio que hizo Dash en Navidad

El chico reality emocionó a sus seguidores con esta noticia que cambió su vida y la de su pareja.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

En plena celebración de Navidad, el cantante urbano Dash, cuyo nombre real es Maickol González, sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia que marca un antes y un después en su vida personal: se convertirá en padre por primera vez.

El anuncio lo realizó a través de Instagram, donde publicó un registro íntimo acompañado de un mensaje cargado de emoción. “El mejor regalo de la vida. Hoy entendí que la felicidad real es estar con la mujer que amo y formar una familia. Gracias Dios por tanto. Voy a ser papá, Javi te amo para siempre mi vida”, escribió el artista.

La futura madre es Javiera, influencer con cerca de 30 mil seguidores en Instagram, quien suele mostrar momentos cotidianos y románticos junto al cantante, reflejando la complicidad que caracteriza su relación.

Revisa también:

ADN

La revelación generó una ola de reacciones entre sus seguidores y amigos del medio, incluyendo excompañeros del reality Mundos Opuestos 3. La Chilota comentó: “Felicidades Dashito, me acuerdo cuando en el reality te pregunté el primer día si eras papá y me respondiste que era lo único que querías... Hoy se te cumple ese sueño, me alegro mucho por ti❤️ serás un padre excelente, muchas bendiciones para tu vida y que siga creciendo esa hermosa familia”.

Otros mensajes destacados fueron los de Juan Pedro Verdier: “¡Grande querido Dash! Felicidades mi hermano, que Dios los bendiga”, y Karen Paola: “Ohhhhhh, ¡qué felicidad querido mío! 😍 De verdad no hay nada más importante que nuestros seres queridos”.

También se sumaron Evelyn Ortiz, quien escribió: “Ohhh maravillosa noticia 🙌👏 felicidades compañero, que seas muy feliz junto a Javi, tienen una hermosa familia ❤️“, y Matías Vega, rostro de los realities de Canal 13: “Wena compare Dash, la mansa noticia papi”.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad