O’Higgins blinda a cinco figuras para el 2026: se confirma un golpe para Meneghini y la U
El elenco de Rancagua anunció las renovaciones de cinco jugadores para la próxima temporada, incluido un nombre que estaba en la órbita de los azules.
O’Higgins de Rancagua definió el futuro de sus principales figuras con miras a la temporada 2026, en medio de la búsqueda de un nuevo entrenador para reemplazar a Francisco ‘Paqui’ Meneghini.
A través de redes sociales, el ‘Capo de Provincia’ anunció las renovaciones del arquero Omar Carabalí, el lateral Luis Pavez y los volantes Felipe Ogaz, Juan Leiva y Bryan Rabello.
Los cinco jugadores extendieron sus respectivos contratos y aseguraron así su presencia para la siguiente campaña, donde el cuadro rancagüino tendrá como gran desafío la disputa de la segunda fase previa de Copa Libertadores.
Una de las renovaciones más celebradas por los hinchas fue la de Luis Pavez. El lateral izquierdo era uno de los apuntados por ‘Paqui’ para reforzar a Universidad de Chile, pero finalmente no llegará a los azules y seguirá su carrera en O’Higgins.
“¡El mejor lateral izquierdo del fútbol chileno continúa vistiendo de Celeste durante el 2026!“, escribió el ‘O’Hi-O’Hi’” en su comunicado.
“Con más de 2.860 minutos en cancha, seis asistencias y dos GOLAZOS en el tramo final del torneo, Luchito Pavez seguirá en O’Higgins por segundo año consecutivo ¡Vamos con todo por un gran 2026, Lucho!“, agregaron.
