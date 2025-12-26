;

El primer gran revés de Francisco Meneghini en la U: se cae su fichaje favorito para 2026

Los azules no podrán satisfacer el primer deseo de su nuevo DT en este mercado de pases.

Universidad de Chile ya resolvió la salida de Gustavo Álvarez y ahora afina los últimos detalles para oficializar a Francisco Meneghini como su nuevo entrenador, paso clave antes de sellar a sus primeros refuerzos para la temporada 2026.

Uno de los principales apuntados por “Paqui” para potenciar el plantel azul era el defensor de O’Higgins de Rancagua, Luis Pavez, quien fue dirigido por el DT en 2025 y se convirtió en una de las figuras de la campaña del elenco celeste.

Sin embargo, el deseo de Paqui se derrumbó en las últimas horas. Según información de ADN Deportes, el lateral izquierdo no llegará a la U y seguirá su carrera en O’Higgins, donde extenderá su vínculo por todo el 2026.

Se espera que en los próximos días el “Capo de Provincia” haga oficial la renovación del futbolista de 30 años, junto a otros jugadores como Juan Leiva, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Omar Carabalí.

En la última temporada, Pavez disputó un total de 33 partidos con el elenco de Rancagua entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile. Aportó con dos goles y 6 asistencias para la clasificación del equipo a la fase previa de la Copa Libertadores.

