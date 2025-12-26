;

Audax sorprende y anuncia al reemplazante de Eduardo Vargas: “Viene respaldado por una gran campaña”

El cuadro de La Florida confirmó el arribo de Diego Coelho, goleador uruguayo proveniente desde Cobresal.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Audax Italiano anunció este viernes su primer gran movimiento en el mercado de fichajes. A través de redes sociales, el cuadro de La Florida confirmó la llegada de Diego Coelho, goleador uruguayo proveniente desde Cobresal.

“El día está perfecto para contarles que hemos llegado a un principio de acuerdo con el goleador uruguayo Diego Coelho”, comunicó el club a través de sus redes sociales.

“El ariete de 30 años viene respaldado por una gran campaña en Cobresal y con casi 50 goles entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa Libertadores con equipos nacionales”, agregaron.

Finalmente, desde el elenco itálico detallaron que “una vez superado los exámenes médicos, Diego se unirá a nuestro equipo para afrontar con todo la Temporada 2026 con la camiseta de Audax Italiano. ¡Bienvenido a la Famiglia Itálica!“.

Coelho llega a La Florida para ocupar la plaza que dejó Eduardo Vargas, quien ya habría acordado su regreso a Universidad de Chile. En 2025, el uruguayo marcó 14 goles con la camiseta de Cobresal, además de aportar dos asistencias

Curiosamente, el atacante charrúa deberá enfrentar a Cobresal en la ronda preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Audax Italiano quedó emparejado con los “Mineros” y ambos buscarán un boleto a la fase de grupos del torneo continental.

