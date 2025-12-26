Audax sorprende y anuncia al reemplazante de Eduardo Vargas: “Viene respaldado por una gran campaña”

Audax Italiano anunció este viernes su primer gran movimiento en el mercado de fichajes. A través de redes sociales, el cuadro de La Florida confirmó la llegada de Diego Coelho, goleador uruguayo proveniente desde Cobresal.

“El día está perfecto para contarles que hemos llegado a un principio de acuerdo con el goleador uruguayo Diego Coelho”, comunicó el club a través de sus redes sociales.

“El ariete de 30 años viene respaldado por una gran campaña en Cobresal y con casi 50 goles entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa Libertadores con equipos nacionales”, agregaron.

Finalmente, desde el elenco itálico detallaron que “una vez superado los exámenes médicos, Diego se unirá a nuestro equipo para afrontar con todo la Temporada 2026 con la camiseta de Audax Italiano. ¡Bienvenido a la Famiglia Itálica!“.

Coelho llega a La Florida para ocupar la plaza que dejó Eduardo Vargas, quien ya habría acordado su regreso a Universidad de Chile. En 2025, el uruguayo marcó 14 goles con la camiseta de Cobresal, además de aportar dos asistencias

Curiosamente, el atacante charrúa deberá enfrentar a Cobresal en la ronda preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Audax Italiano quedó emparejado con los “Mineros” y ambos buscarán un boleto a la fase de grupos del torneo continental.