Deportes Concepción no para y suma a dos nuevos refuerzos desde Colo Colo: fichajes confirmados

El cuadro penquista ya cuenta con nueve fichajes para la temporada 2026.

Deportes Concepción sigue sumando refuerzos para su regreso a la Primera División. Ahora, el cuadro lila alcanzó un acuerdo por el fichaje de Ethan Espinoza, volante que pertenece a Colo Colo y jugó la última temporada en Santiago Wanderers.

“Nos complace anunciar el principio de acuerdo con Ethan Espinoza, quien se sumará al plantel del León para la temporada 2026″, anunció el elenco penquista en sus redes sociales.

“El volante de 24 años registra pasos por Colo Colo, Barnechea, Deportes La Serena y recientemente Santiago Wanderers, además de convocatorias a la Selección Chilena Sub-20″, agregaron.

Espinoza, quien también jugó en Fernández Vial, llega a Deportes Concepción tras una destacada campaña con la camiseta de los “Caturros”, donde fue una de las principales figuras del equipo que llegó hasta semifinales de la Liguilla de Ascenso.

En la última temporada, el mediocampista alcanzó a disputar un total de 40 partidos, marcó 9 goles y aportó 4 asistencias. Antes de concretarse este nuevo préstamo, el volante extendió su vínculo contractual con Colo Colo.

Otro jugador de Colo Colo se suma a Deportes Concepción

Además de Espinoza, el “León de Collao” anunció el arribo de Javier Rojas, defensor de 20 años que llega a préstamo desde el “Cacique”.

“Con experiencia en microciclos de la Selección Chilena Sub-20 y citaciones en el primer equipo albo, Javier llega listo para rugir en Primera“, anunció la institución penquista.

Con estas nuevas incorporaciones, el “Conce” suma nueve refuerzos tras la llegada de Matías Cavalleri, Leonardo Valencia, Jorge Henríquez, Misael Dávila, Cristián Suárez, Ignacio Mesías y César Dutra.

