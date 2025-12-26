Muere actriz que interpretó a Nala en “El Rey León”: su novio fue imputado y detenido por el homicidio

Una tragedia sacudió al mundo del teatro musical: Imani Dia Smith, reconocida por interpretar a la joven Nala en El Rey León en Broadway, falleció a los 26 años tras un violento ataque en Nueva Jersey.

De acuerdo con la fiscalía del condado de Middlesex, la actriz fue encontrada con heridas de arma blanca el domingo 21 de diciembre en una residencia de Edison, luego de que se reportara un apuñalamiento al 911. Tras ser trasladada al Hospital Universitario Robert Wood Johnson en Nuevo Brunswick, fue declarada muerta.

El comunicado oficial confirmó la detención de su pareja, Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, el 23 de diciembre. Fue imputado por asesinato en primer grado, por poner en riesgo el bienestar de un menor en segundo grado, además de cargos por tenencia de arma con fines ilícitos en tercer grado y posesión ilegal de arma en cuarto grado, según informaron los fiscales.

La familia de Imani inició una campaña en GoFundMe para cubrir gastos funerarios, limpieza de la escena del crimen, terapia de trauma, costos legales y el cuidado del hijo y el perro de la actriz. “Deja atrás a un hijo de 3 años, a sus padres, a sus dos hermanos menores y a una familia extendida, amigos y una comunidad que la amaba muchísimo”, escribió su tía, Kira Helper.

En la página se destacó su legado artístico: “Imani tenía toda la vida por delante. Era una persona vivaz, cariñosa y de un talento increíble. Una auténtica artista de triple impacto, su papel más destacado fue el de la joven Nala en Broadway, en El Rey León de Disney”. Según Playbill, la intérprete participó en la producción entre 2011 y 2012.

Acorde a información a la que accedió NBC News, Jackson-Small permanece recluido en el Centro Correccional para Adultos del Condado de Middlesex, a la espera de audiencia judicial.