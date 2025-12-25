;

Nuevos capítulos de Stranger Things: ¿a qué hora se estrena el volumen 2 de la última temporada?

La segunda parte de la última temporada llega este 25 de diciembre y marcará el inicio de la recta final de la historia ambientada en Hawkins.

Verónica Villalobos

Stranger Things 5

Stranger Things 5

Santiago

Los fanáticos de Stranger Things se preparan para el estreno del volumen 2 de su última temporada, cuyo lanzamiento está programado para este jueves 25 de diciembre a través de Netflix. La serie se encamina así hacia el cierre definitivo de una historia que se ha extendido por casi una década.

La primera parte de la temporada final debutó el pasado 27 de noviembre, mostrando a Hawkins bajo una estricta cuarentena militar y elevando la tensión de cara al enfrentamiento final. Según adelantaron sus creadores, los nuevos episodios profundizarán en una batalla que busca superar todo lo visto anteriormente en la serie.

¿A qué hora se estrena el volumen 2?

En Chile, el volumen 2 estará disponible desde las 22:00 horas de este 25 de diciembre y contará con tres nuevos capítulos, que funcionarán como un especial “regalo” navideño para la audiencia.

El episodio final de la serie, en tanto, se estrenará el próximo 31 de enero y tendrá una duración superior a las dos horas, cerrando definitivamente la historia.

