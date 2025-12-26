¿Estás de acuerdo? Estas son las mejores y peores duplas de animadores del Festival de Viña, según Cadem

A pocos meses de la próxima edición del Festival de Viña del Mar, una encuesta volvió a poner en discusión a los animadores históricos del certamen. El estudio, realizado por Cadem, ordenó las duplas más recordadas según la percepción del público.

En la parte baja del ranking, con solo un 1% de apoyo, se ubicaron dos parejas que no lograron conquistar a la audiencia: Myriam Hernández y Ricardo Montaner, junto a Rafael Araneda y Eva Gómez, empatadas como las menos valoradas.

Un poco más arriba, en el décimo lugar, aparece la dupla Antonio Vodanovic y Pamela Hodar, quienes animaron entre 1986 y 1990, con apenas un 2%. El noveno puesto fue para Sergio Lagos y Myriam Hernández, mientras que el octavo lugar lo ocupa Rafael Araneda y Carolina de Moras, rostros del festival entre 2014 y 2018.

Un detalle llamativo es la doble presencia de María Luisa Godoy, quien figura en el séptimo lugar junto a Pancho Saavedra y en el sexto acompañada por Martín Cárcamo, reflejando una valoración intermedia hacia sus etapas en Viña.

En el Top 5, el quinto lugar lo ocupa la icónica dupla Antonio Vodanovic y Paulina Nin de Cardona, seguida por Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, quienes además conducirán el evento en 2026. El tercer puesto fue para Sergio Lagos y Tonka Tomicic, mientras que el segundo lugar lo obtuvo Antonio Vodanovic y Cecilia Bolocco, con un sólido 16%.

El primer lugar, con un 22% de las preferencias, fue para Soledad Onetto y Felipe Camiroaga, una dupla que sigue siendo recordada con cariño y nostalgia por los fanáticos del festival.

Revisa a continuación el ranking completo