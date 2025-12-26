¿Estás de acuerdo? Estas son las mejores y peores duplas de animadores del Festival de Viña, según Cadem
Antonio Vodanovic, Cecilia Bolocco, Felipe Camiroaga, Soledad Onetto, Sergio Lagos, Tonka Tomicic, entre otras estrellas de la televisión chilena, han conducido el certamen viñamarino.
A pocos meses de la próxima edición del Festival de Viña del Mar, una encuesta volvió a poner en discusión a los animadores históricos del certamen. El estudio, realizado por Cadem, ordenó las duplas más recordadas según la percepción del público.
En la parte baja del ranking, con solo un 1% de apoyo, se ubicaron dos parejas que no lograron conquistar a la audiencia: Myriam Hernández y Ricardo Montaner, junto a Rafael Araneda y Eva Gómez, empatadas como las menos valoradas.
Un poco más arriba, en el décimo lugar, aparece la dupla Antonio Vodanovic y Pamela Hodar, quienes animaron entre 1986 y 1990, con apenas un 2%. El noveno puesto fue para Sergio Lagos y Myriam Hernández, mientras que el octavo lugar lo ocupa Rafael Araneda y Carolina de Moras, rostros del festival entre 2014 y 2018.
Un detalle llamativo es la doble presencia de María Luisa Godoy, quien figura en el séptimo lugar junto a Pancho Saavedra y en el sexto acompañada por Martín Cárcamo, reflejando una valoración intermedia hacia sus etapas en Viña.
En el Top 5, el quinto lugar lo ocupa la icónica dupla Antonio Vodanovic y Paulina Nin de Cardona, seguida por Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, quienes además conducirán el evento en 2026. El tercer puesto fue para Sergio Lagos y Tonka Tomicic, mientras que el segundo lugar lo obtuvo Antonio Vodanovic y Cecilia Bolocco, con un sólido 16%.
El primer lugar, con un 22% de las preferencias, fue para Soledad Onetto y Felipe Camiroaga, una dupla que sigue siendo recordada con cariño y nostalgia por los fanáticos del festival.
- Felipe Camiroaga + Soledad Onetto (22%)
- Antonio Vodanovic + Cecilia Bolocco (16%)
- Sergio Lagos + Tonka Tomicic (9%)
- Rafael Araneda + Karen Doggenweiler (8%)
- Antonio Vodanovic + Paulina Nin de Cardona (7%)
- Martín Cárcamo + María Luisa Godoy (7%)
- Francisco Saavedra + María Luisa Godoy (6%)
- Rafael Araneda + Carolina de Moras (5%)
- Sergio Lagos + Myriam Hernández (3%)
- Antonio Vodanovic + Pamela Hodar (2%)
- Rafael Araneda + Eva Gómez (1%)
- Myriam Hernández + Ricardo Montaner (1%)
