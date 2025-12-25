;

VIDEO. “La Navidad es una fecha superdura”: la emotiva reflexión de Mariana Derderian

Por segundo año, la actriz pasó la Nochebuena sin su pequeño, quien murió el 8 de mayo de 2024.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

En el pódcast Elige a tu vieja, que conduce junto a Ignacia Baeza, Mariana Derderian abrió su corazón con una profunda reflexión que conmovió a sus seguidores.

La actriz enfrenta su segunda Navidad sin Pedro, su hijo que falleció a sus seis años en el incendio que destruyó su hogar en Vitacura el 8 de mayo del 2024.

Durante la conversación, Ignacia Baeza le planteó una pregunta que marcó el tono del episodio: “¿Cómo se renace uno cuando en Navidad le falta alguien?”. A lo que Mariana respondió: “Ay, qué linda la pregunta. Se tiene presente. Ese es mi presente. Está conmigo, no tengo dudas. Está aquí. Está aquí, pero sí, la Navidad es una fecha superdura”.

Revisa también:

ADN

La actriz continuó explicando cómo vive este periodo: “Y este programa es grabado, así que me puedo emocionar tranquilamente, porque no ha pasado y tengo un poco de temor a que... O sea, el fondo es cuando tú sabes que te vas a ir a la mierda y están en los días contados, porque te vas a ir a la mierda, y empieza como una cuenta regresiva de eso”.

Tras ello, la intérprete expresó con emoción: “Pero soy afortunada, porque lo siento, porque se está conmigo, porque está con Leticia, porque está aquí al medio de nosotras, porque siempre nos acompaña en este pódcast, porque aquí, ¿tú crees que somos las dos? Aquí está el hueón acá, somos tres”.

Por su parte, Ignacia Baeza complementó la reflexión de su compañera con una frase que resume el espíritu del espacio: “Sí, por eso yo siempre te he dicho que yo creo que este pódcast tiene una estrellita que se llama Pedro. Y así partió”.

@eligeatuvieja

Que la navidad sirva para recordar a todos los que amamos, quienes están y quienes no. Recordar a los que faltan en la mesa es un ejercicio necesario y sanador ❤️‍🩹 y para la pena, el amor de la familia y los amigos es siempre el mejor aliado 🫶 Nuestra terapia semanal te acompaña y te cuida siempre querida rusia ❤️ Capítulo 24: Feliz Navidad, disponible en YouTube y Spotify.

♬ sonido original - Elige A Tu Vieja - Elige A Tu Vieja

