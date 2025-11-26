Festival de Viña 2026 rompe récord: más de 30 mil entradas vendidas en solo tres horas

El Festival de Viña del Mar 2026 ni siquiera ha desplegado su alfombra roja y ya está haciendo historia.

En apenas tres horas desde el inicio de la preventa exclusiva para clientes Entel y Santander, más de 30 mil entradas fueron vendidas, marcando un récord absoluto para la 65ª edición del certamen.

La venta comenzó a las 11:00 horas y rápidamente se convirtió en una avalancha digital. Miles de fanáticos se conectaron a Puntoticket para asegurar un lugar en las seis noches.

Una parrilla que cruza generaciones

Según la organización, este desempeño inédito refleja el interés que ha generado la parrilla artística, pensada para todas las edades y estilos.

La preventa fue solo un adelanto del empuje que podría tener la venta general, que ya está disponible a través de la plataforma oficial para todos quienes quieran asegurar su entrada.

Viña 2026: seis noches que darán la vuelta al mundo

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se realizará entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero de 2026, bajo la producción de Megamedia y Bizarro Live Entertainment.

Este año, además, el evento reforzará su alcance global: Mega transmitirá en Chile, Disney+ lo llevará a toda Latinoamérica y Billboard ofrecerá contenido exclusivo y especiales para el resto del mundo.