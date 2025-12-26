“Los que me conocen...”: El particular mensaje navideño de Pangal Andrade en medio de su conflicto judicial con CONAF

En medio de las celebraciones de Navidad, Pangal Andrade sorprendió a sus seguidores con un emotivo mensaje en redes sociales, justo cuando se encuentra en el centro de una investigación judicial por presunto uso ilícito del fuego en el Parque Nacional Hornopirén.

El Juzgado de Garantía de Hualaihué fijó para el miércoles 4 de febrero de 2026, a las 10:45 horas, la audiencia de formalización contra el exchico reality y siete miembros del programa El Clan. La causa, dirigida por la Fiscalía Local, apunta a hechos presuntamente ocurridos el 26 de marzo de 2025, durante la grabación del cuarto episodio de la serie emitida por Canal 13.

Según explicó Marco Inarejo, director regional de Conaf, la denuncia se presentó tras detectar irregularidades en la reserva ubicada en la Región de Los Lagos. Los imputados son: Pangal Cristóbal Andrade Astorga, Lorenzo Sergio Andrade Astorga, Isidora María del Río Prado, Carolina Andrea Mery Luffi, Benjamín Ignacio Araya Núñez, Diego Eduardo Astorga Carneyro, Alejandro Eugenio Astorga Moreno y Chagual Orrego Astorga.

Ante la acusación, el equipo del programa emitió un comunicado: “Negamos categóricamente haber realizado lo que se nos imputa. Afirmamos con total claridad que nunca se encendió fuego alguno en el Parque Nacional Hornopirén. Nuestro equipo legal se encuentra analizando los antecedentes disponibles y reiteramos nuestra plena disposición a colaborar con las autoridades competentes”.

En paralelo, para estas fiestas de fin de año, Pangal compartió en Instagram una fotografía junto a su hija y escribió: “Quiero desearles a todos una feliz Navidad. Gracias de corazón por seguirme y acompañarme, porque ustedes lo son todo para mí. Los que me conocen saben quién soy y cómo soy, y por eso mismo gracias por estar siempre, en las buenas y en las malas“.

“Nunca dejen de creer en ustedes, créanse el cuento, porque pueden ser y hacer lo que quieran si trabajan por ello y no se rinden. Gracias por el cariño y el apoyo de siempre. Feliz Navidad”, concluyó.