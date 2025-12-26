;

De Portugal a Chile: excampeón del mundo y de Copa Libertadores es nuevo refuerzo de Deportes Concepción

El portero brasileño Cesar Dutra aterriza en el “León de Collao” tras pasar por la Primera División del fútbol portugués.

Daniel Ramírez

@cesarbernardo__

@cesarbernardo__

Deportes Concepción sigue sorprendiendo en este mercado de pases. El “León de Collao” hizo oficial el fichaje del arquero brasileño Cesar Dutra, quien viene de vestir la camiseta del Boavista en la Primera División de Portugal.

A través de sus redes sociales, el cuadro penquista informó: “Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el portero brasileño Cesar Dutra, quien se sumará al plantel del León tras superar satisfactoriamente los exámenes médicos. El guardameta, de imponentes 1.94 metros de altura, llega procedente del Boavista”.

El golero de 33 años inició su carrera profesional en Flamengo (2011) y luego tuvo pasos por Ponte Preta, Ferroviária y Bahía en Brasil.

Revisa también:

ADN

Con Flamengo, se coronó campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao en 2019. También conquistó la Recopa Sudamericana en 2020.

Además, fue campeón del mundo a nivel Sub 20 con la selección brasileña tras ganar el Mundial de la categoría en 2011.

Cesar Dutra se convirtió en el octavo refuerzo de Deportes Concepción para el 2026, sumándose a Jorge Henríquez, Leonardo Valencia, Misael Dávila, Cristián Suárez, Ignacio Mesías, Matías Cavalleri y Aldrix Jara.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad