De Portugal a Chile: excampeón del mundo y de Copa Libertadores es nuevo refuerzo de Deportes Concepción

Deportes Concepción sigue sorprendiendo en este mercado de pases. El “León de Collao” hizo oficial el fichaje del arquero brasileño Cesar Dutra, quien viene de vestir la camiseta del Boavista en la Primera División de Portugal.

A través de sus redes sociales, el cuadro penquista informó: “Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el portero brasileño Cesar Dutra, quien se sumará al plantel del León tras superar satisfactoriamente los exámenes médicos. El guardameta, de imponentes 1.94 metros de altura, llega procedente del Boavista”.

El golero de 33 años inició su carrera profesional en Flamengo (2011) y luego tuvo pasos por Ponte Preta, Ferroviária y Bahía en Brasil.

Con Flamengo, se coronó campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao en 2019. También conquistó la Recopa Sudamericana en 2020.

Además, fue campeón del mundo a nivel Sub 20 con la selección brasileña tras ganar el Mundial de la categoría en 2011.

Cesar Dutra se convirtió en el octavo refuerzo de Deportes Concepción para el 2026, sumándose a Jorge Henríquez, Leonardo Valencia, Misael Dávila, Cristián Suárez, Ignacio Mesías, Matías Cavalleri y Aldrix Jara.