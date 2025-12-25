Universidad Católica llega a acuerdo para extender otro contrato del plantel de cara a 2026 / Daniel Pino/UnoNoticias

Universidad Católica es, por lejos, el club más avanzado, entre los denominados grandes del fútbol chileno, en el mercado de fichajes.

Los cruzados no solo renovaron contratos de algunas de sus figuras, como Gary Medel y Fernando Zampedri, sino que también ya incorporaron cuatro caras nuevas, donde destaca Matías Palavecino.

Todo en torno a la solicitud de su DT, Daniel Garnero, para tener un plantel más extenso respecto del de esta temporada, tomando en cuenta que deberán jugar 5 torneos en 2026: Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa, Copa de La Liga y Copa Libertadores.

Por lo mismo, en las próximas horas o días debería ya concretarse otra extensión de contrato que le permitirá al exvolante tener mayor rotación.

Según información del periodista César Luis Merlo, Agustín Farías tiene todo acordado para continuar en la precordillera por toda la temporada 2026.

El ex Palestino, que hoy jueves cumple 38 años, se mantendría en la UC, donde en 2025 no tuvo mayor continuidad. De hecho, apenas jugó 19 partidos, situación que espera revertir ante un exigente calendario cruzado en 2026.