;

Universidad Católica llega a acuerdo para extender otro contrato del plantel de cara a 2026

Agustin Farías tendría todo acordado para continuar en el elenco cruzado.

Carlos Madariaga

Universidad Católica llega a acuerdo para extender otro contrato del plantel de cara a 2026

Universidad Católica llega a acuerdo para extender otro contrato del plantel de cara a 2026 / Daniel Pino/UnoNoticias

Universidad Católica es, por lejos, el club más avanzado, entre los denominados grandes del fútbol chileno, en el mercado de fichajes.

Los cruzados no solo renovaron contratos de algunas de sus figuras, como Gary Medel y Fernando Zampedri, sino que también ya incorporaron cuatro caras nuevas, donde destaca Matías Palavecino.

Revisa también:

ADN

Todo en torno a la solicitud de su DT, Daniel Garnero, para tener un plantel más extenso respecto del de esta temporada, tomando en cuenta que deberán jugar 5 torneos en 2026: Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa, Copa de La Liga y Copa Libertadores.

Por lo mismo, en las próximas horas o días debería ya concretarse otra extensión de contrato que le permitirá al exvolante tener mayor rotación.

Según información del periodista César Luis Merlo, Agustín Farías tiene todo acordado para continuar en la precordillera por toda la temporada 2026.

El ex Palestino, que hoy jueves cumple 38 años, se mantendría en la UC, donde en 2025 no tuvo mayor continuidad. De hecho, apenas jugó 19 partidos, situación que espera revertir ante un exigente calendario cruzado en 2026.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad