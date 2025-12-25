FOTO. Carlos Palacios y una Navidad que nunca olvidará: “El mejor regalo que Dios nos pudo dar”
Este 25 de diciembre, el futbolista chileno confirmó a través de sus redes sociales que será padre por tercera vez.
Carlos Palacios fue uno de los futbolistas que recibió uno de los mejores regalos de Navidad este 25 de diciembre.
El volante de Boca Juniors, que pasó la celebración junto a su pareja Alexia Catalina, confirmó mediante un tierno post en redes sociales que será padre por tercera vez.
“El mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho, mi porotit@. El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado. Te amamos y te esperamos con muchas ansias”, escribió en su cuenta de Instagram.
Revisa también:
Cabe recordar que el ex Colo Colo y Unión Española ya cuenta con otros dos hijos de una relación anterior, y en distintas ocasiones ha mencionado que son una parte fundamental de su vida, incluso acompañándolo cada vez que pueden en su estadía en Argentina.
En cuanto a lo deportivo, Palacios se encuentra de vacaciones, a la espera de volver a la pretemporada con Boca Juniors, club en el que salvo una sorpresa mayúscula, continuará el siguiente año.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.