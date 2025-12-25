Carlos Palacios fue uno de los futbolistas que recibió uno de los mejores regalos de Navidad este 25 de diciembre.

El volante de Boca Juniors, que pasó la celebración junto a su pareja Alexia Catalina, confirmó mediante un tierno post en redes sociales que será padre por tercera vez.

“El mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho, mi porotit@. El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado. Te amamos y te esperamos con muchas ansias”, escribió en su cuenta de Instagram.

capturas: @carliitospalaciios00 Ampliar

Cabe recordar que el ex Colo Colo y Unión Española ya cuenta con otros dos hijos de una relación anterior, y en distintas ocasiones ha mencionado que son una parte fundamental de su vida, incluso acompañándolo cada vez que pueden en su estadía en Argentina.

En cuanto a lo deportivo, Palacios se encuentra de vacaciones, a la espera de volver a la pretemporada con Boca Juniors, club en el que salvo una sorpresa mayúscula, continuará el siguiente año.