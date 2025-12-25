En una nueva edición de “Grítalo América”, programa de Radio ADN conducido por Alberto Jesús López, “El Trovador del Gol”, y Larissa Riquelme, los panelistas dialogaron con Gustavo Lorenzetti, exfutbolista con destacada carrera en la Universidad de Chile.

El campeón de la Copa Sudamericana 2011 con los azules repasó momentos de su etapa en el CDA y también realizó un análisis del presente del club y de lo que se viene para la temporada entrante.

“A la U la vi muy bien. Yo fui a ver dos partidos a la cancha: ante Estudiantes de La Plata, donde creo que hizo su mejor partido en torneos internacionales, ganando en La Plata a un rival durísimo, y también frente a Independiente, en el partido que se suspendió”, comenzó señalando el “Duende”.

“Vi muy bien a la U, sólida, que por momentos jugaba muy bien, con el mejor jugador del fútbol chileno, que es Charles Aránguiz, y con Lucas Assadi, que finalmente explotó. Después sí creo que la deuda quedó en el torneo local”, agregó sobre el año de los universitarios.

Acerca del inminente arribo de Francisco Meneghini para ocupar el lugar de Gustavo Álvarez en la banca azul, confesó: “‘Paqui’ estuvo en el cuerpo técnico con Sebastián Beccacece y Nicolás Diez en 2016. Lo conozco, trabaja muy bien y creo que viene todos de la misma línea de Sampaoli. Seguramente se va a ver una U de Chile agresiva, que va a imponer condiciones. Le tengo mucha confianza a ‘Paqui’. Eso sí, seguramente van a tener que llegar un par de refuerzos clave para potenciar lo bueno que ya tiene la U en el plantel”.

La U, la mejor etapa de su carrera

Al ser consultado sobre el lugar donde más feliz fue durante su carrera, el otrora volante ofensivo no titubeó. “En la U, sin dudas. Fue mi mejor momento futbolístico. Estando en la U también nacieron mis hijos; es mi lugar en el mundo. Lo de Rosario Central es otra cosa, soy hincha y todo, pero en la U estuve a pleno y me sentí importante”, afirmó.

Eso sí, aseguró que le hubiera gustado tener un cierre distinto en su ciclo con los azules. “Yo no me despedí jugando y me hubiese gustado saber que ese iba a ser mi último partido, pero no reniego tanto de eso. Frank Kudelka tuvo sus razones ese día, quedé fuera del banco, no pude entrar y no pude despedirme de la gente. Me hubiera gustado que fuera diferente”, sentenció Lorenzetti.