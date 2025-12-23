Contactó a otras víctimas: Reconocida actriz de Mega emprenderá acciones legales contra pseudoterapeuta que la abusó
La intérprete reveló que a raíz de su relato, recibió el testimonio de 11 mujeres que pasaron por lo mismo.
Ignacia Baeza, actriz de Mega por su participación en producciones como Pacto de Sangre, La Ley de Baltazar y El Señor de la Querencia, reveló, a través del pódcast Elige a tu vieja, que tomará acciones legales ante la dolorosa experiencia de abuso que sufrió durante una sesión pseudoterapéutica.
“Yo quería tener hijos y no estaban resultando y me dieron este dato de un iriólogo (...) Igual entré y me pareció rara esta consulta, todo un poco chanta”, relató la intérprete en el pódcast que conduce junto a Mariana Derderian.
Según explicó, el hombre comenzó a hablarle sobre supuestas enfermedades, “y yo le dije ‘bueno, yo vengo porque no me puedo embarazar, no me estoy embarazando’ y me dice ‘no, los hijos están arriba, pero hay que bajarlos, pero tú tienes un tema con tu chakra sexual, y está muy cerrado’. Y me dijo que tenía que entrar a trabajar este chakra”.
Y tras ello, vino el momento más duro: “Y no sé cómo decirlo, sin que suene tan... Me acosté en una camilla, me hizo sacarme la ropa y me toqueteó. El chacra que él consideraba... Me toqueteó. Yo estaba tan sensible que dije ‘bueno, si tengo que pasar por esto, lo hago, nomás’. Y cuando salí de ahí, salí muy afectada y dije ‘cresta, qué hice’”.
Recientemente, a través del Instagram del pódcast, ambas actrices expresaron: “Hacemos este comunicado para contarles que lo que partió como una historia dolorosa, ya pasó y fue enterrada para nosotras, se volvió una causa que nos ha conmovido luego de recibir más de 11 testimonios de distintas mujeres que nombran al mismo hombre y que concuerda un modo de proceder y abusar”.
“Nuestro rol es acompañar, entretener, hacer reír y reflexionar, pero esto merece un tratamiento que no estábamos preparadas para dar. Gracias por la confianza, gracias por el apoyo y por los mensajes que han llegado de amor y respeto a Ignacia”, añadieron.
En el comunicado agregan: “Si aún no damos el nombre de la persona sindicada como responsable es porque nos asesoraremos legalmente para proceder, no solo por Ignacia, sino también por las víctimas que se han puesto en contacto con nosotras”.
“Seguiremos desde el lunes con nuestra labor de intentar hacerl@s reír, pero este tema seguirá activo y cuentan con nosotr@s y el equipo de Elige a tu vieja para todo lo que consideren pertinente”, concluyeron Ignacia Baeza y Mariana Derderian.
