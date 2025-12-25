;

Deportes Concepción incorpora como refuerzo a un integrante de los elencos descendidos a la Primera B

El elenco penquista oficializó a su quinto refuerzo de cara al regreso a la Primera División.

Carlos Madariaga

Deportes Concepción incorpora como refuerzo a un integrante de los elencos descendidos a la Primera B

Alejandro Leiva Varela / Uno Noticias

Deportes Concepción ha sido uno de los animadores del mercado de fichajes y este día de Navidad lo ha confirmado.

Así como durante la medianoche se ratificó el arribo de los volantes Jorge Henríquez y Leonardo Valencia, ya en la tarde noche de este jueves hubo más novedades.

Esto considerando que se ratificó la compra del pase de Ariel Cáceres, quien estuvo a préstamo desde Unión La Calera en la campaña que les permitió el ascenso.

Y a ello se suma la ratificación del arribo del volante Misael Dávila, uno de los rescatables en el cierre de la campaña en que Deportes Iquique finalmente no pudo evitar la caída a la Primera B.

Con esto, Deportes Concepción suma ya cinco incorporaciones oficiales, considerando a Ignacio Mesías y Matías Cavalleri. A ellos hay que agregar a Aldrix Jara, cuya compra del pase fue reconocida en Los Tenores por el presidente del “León de Collao”, Diego Livingstone.

