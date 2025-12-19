;

Matías Palavecino tiene nuevo club en el fútbol chileno: anuncio oficial

La gran figura del campeón Coquimbo Unido definió su futuro para la temporada 2026.

Matías Palavecino tiene nuevo club en el fútbol chileno. Tras varias semanas de rumores, el volante campeón con Coquimbo Unido definió su futuro y alcanzó un acuerdo para convertirse en nuevo refuerzo de Universidad Católica.

“Cruzados informa que ha alcanzado un Principio de Acuerdo con Matías Palavecino para la temporada 2026. El volante, quien viene de consagrarse campeón de la Liga de Primera con Coquimbo Unido, viajará en las próximas horas a Chile para realizarse la revisión médica", anunció el club en redes sociales.

“En caso de superar exitosamente los exámenes, el jugador firmará su vínculo con Universidad Católica y se integrará al plantel de los cruzados", agregaron.

Tal como adelantó ADN Deportes, el talentoso mediocampista argentino arribará como agente libre a San Carlos de Apoquindo y firmará contrato por los próximos tres años en el equipo de Daniel Garnero.

Palavecino, de 27 años, fue la gran figura del histórico título de Coquimbo Unido, donde disputó 38 partidos, marcó 7 goles y entregó 14 asistencias durante la temporada 2025.

Pese a contar con ofertas desde el extranjero y ser sondeado por otros clubes como Colo Colo, el volante terminó inclinándose por la UC, donde tendrá el gran desafío de disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con esto, Universidad Católica ya suma cuatro refuerzos para el 2026, luego de los fichajes ya confirmados de Justo Giani, Jimmy Martínez y Bernardo Cerezo.

