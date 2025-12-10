;

“Él en Chile era…”: Ricardo Gareca habla de Carlos Palacios y le envía un consejo por su presente en Boca Juniors

Ex DT de la selección chilena le dedicó varias palabras al mediocampista, a quien utilizó muy poco durante su etapa en La Roja.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Ricardo Gareca, ex DT de la selección chilena, habló en una reciente entrevista y analizó el presente que atraviesa Carlos Palacios en Boca Juniors.

Si bien, el “Tigre” utilizó muy poco al volante cuando estuvo en La Roja, pues solo lo usó en tres partidos, ahora lo llenó de elogios e incluso le envió un consejo para que pueda rendir de mejor manera en el “Xeneize”.

“Palacios es un chico que tiene todas las condiciones, tiene que saber dónde está. Saber eso y acomodarse rápido a un club como Boca. Esos clubes no te perdonan ni te esperan. Se tiene que acomodar rápido”, señaló el técnico argentino en diálogo con Radio La Red.

Revisa también:

ADN

“Él en Chile era un jugador muy reconocido en Colo Colo y dio resultado. Le costó acomodarse a la demanda de Boca. Pero si él es inteligente, no va a tener problemas”, agregó sobre el mediocampista nacional.

El consejo de Gareca a Palacios

Ricardo Gareca destacó las características de Carlos Palacios como volante creativo, por lo mismo, le aconsejó que juegue más cerca del arco para que muestre su mejor versión en Boca Juniors.

“Él necesita la pelota y se tira demasiado atrás. Debería estar en los últimos metros, donde los delanteros necesitan que los asistan. Tiene un gran remate y puede hacer goles. Si va a jugar en los últimos 30 metros es muy importante si se mentaliza”, sostuvo el ex entrenador de La Roja.

Por último, remarcó: “A 60 metros del arco, Palacios puede ser importante al inicio, pero Boca adolecerá el toque final, porque no vemos que Boca fabrique muchas situaciones de gol. Palacios debería jugar más arriba”.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad