“Él en Chile era…”: Ricardo Gareca habla de Carlos Palacios y le envía un consejo por su presente en Boca Juniors

Ricardo Gareca, ex DT de la selección chilena, habló en una reciente entrevista y analizó el presente que atraviesa Carlos Palacios en Boca Juniors.

Si bien, el “Tigre” utilizó muy poco al volante cuando estuvo en La Roja, pues solo lo usó en tres partidos, ahora lo llenó de elogios e incluso le envió un consejo para que pueda rendir de mejor manera en el “Xeneize”.

“Palacios es un chico que tiene todas las condiciones, tiene que saber dónde está. Saber eso y acomodarse rápido a un club como Boca. Esos clubes no te perdonan ni te esperan. Se tiene que acomodar rápido”, señaló el técnico argentino en diálogo con Radio La Red.

“Él en Chile era un jugador muy reconocido en Colo Colo y dio resultado. Le costó acomodarse a la demanda de Boca. Pero si él es inteligente, no va a tener problemas”, agregó sobre el mediocampista nacional.

El consejo de Gareca a Palacios

Ricardo Gareca destacó las características de Carlos Palacios como volante creativo, por lo mismo, le aconsejó que juegue más cerca del arco para que muestre su mejor versión en Boca Juniors.

“Él necesita la pelota y se tira demasiado atrás. Debería estar en los últimos metros, donde los delanteros necesitan que los asistan. Tiene un gran remate y puede hacer goles. Si va a jugar en los últimos 30 metros es muy importante si se mentaliza”, sostuvo el ex entrenador de La Roja.

Por último, remarcó: “A 60 metros del arco, Palacios puede ser importante al inicio, pero Boca adolecerá el toque final, porque no vemos que Boca fabrique muchas situaciones de gol. Palacios debería jugar más arriba”.