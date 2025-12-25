;

Amenazan con acusación constitucional: diputados UDI apuntan a Nicolás Grau por “ley de amarre”

Los diputados Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez acusaron un “amarre” en la iniciativa y advirtieron que recurrirán a la acusación constitucional si el Ejecutivo mantiene la norma en el proyecto de reajuste.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

Un nuevo flanco político se abrió para el Ejecutivo luego de que diputados de la UDI anunciaran que evaluarán una acusación constitucional contra el ministro de Economía, Nicolás Grau, por insistir en reingresar al Congreso una norma sobre despidos de funcionarios a contrata en el marco del reajuste del sector público.

La advertencia fue formulada por los parlamentarios Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, luego de que el propio secretario de Estado confirmara que el Gobierno reingresará la norma al Congreso, pese a las críticas de la oposición y los reparos expresados incluso al interior del oficialismo.

Desde la UDI señalaron que “no vamos a permitir que, sin ningún pudor, se pretenda incluir en una ley de reajuste una norma permanente para dejar con empleos vitalicios a partidarios del actual gobierno”, afirmaron los diputados.

“Si el ministro Grau no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo”, agregando que “no permitiremos que el Estado se transforme en una agencia de empleo para los partidarios del gobierno, mientras miles de chilenos —especialmente mujeres— sufren el drama de la cesantía”.

Finalmente, Alessandri y Ramírez señalaron que iniciarán conversaciones con el resto de la oposición, incluido el Partido de la Gente (PDG), con el objetivo de reunir los respaldos necesarios para avanzar en una eventual acusación constitucional. “Si el Gobierno insiste con esta norma de amarre, el ministro ya está notificado”, sentenciaron.

