Cambia a Alerta Amarilla: cancelan Alerta Roja en Linares por incendio forestal

La medida fue adoptada tras una evaluación técnica de la emergencia y mantiene recursos desplegados para evitar una nueva propagación del fuego en el sector de Pueblecillo.

Cristóbal Álvarez

Cambia a Alerta Amarilla: cancelan Alerta Roja en Linares por incendio forestal / Pablo Ovalle Isasmendi

Durante la tarde de este martes, un incendio forestal encendió las alarmas en la comuna de Linares, luego de que el fuego avanzara por el camino al sector de Pueblecillo, obligando a un despliegue urgente de recursos de emergencia.

El foco del siniestro se localizó en un recinto destinado al reciclaje de madera y cartón, condición que elevó el nivel de riesgo por la alta carga combustible presente en el lugar y favoreció la propagación inicial de las llamas.

Frente a este escenario, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres activó Alerta Roja comunal durante las primeras horas del incendio. No obstante, tras el trabajo de contención y una nueva evaluación técnica, la medida fue rebajada a Alerta Amarilla pasada la medianoche.

Desde el organismo explicaron que la decisión se adoptó con base en los informes operativos de CONAF y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, permitiendo mantener un monitoreo reforzado del incendio.

La Alerta Amarilla mantiene en estado de preparación a los recursos del sistema de emergencia, con el objetivo de apoyar las labores en terreno, evitar un nuevo avance del fuego y reducir eventuales impactos en la población, las viviendas cercanas y el entorno natural.

