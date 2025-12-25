;

Navidad 2025: ¿Qué puede abrir este jueves 25 de diciembre?

La jornada corresponde a un feriado obligatorio e irrenunciable, por lo que el comercio en general no podrá funcionar, salvo excepciones establecidas por ley.

Verónica Villalobos

Navidad 2025: ¿Qué puede abrir este jueves 25 de diciembre? / Leonardo Rubilar

Santiago

Este jueves 25 de diciembre, Día de Navidad, rige en Chile uno de los cinco feriados obligatorios e irrenunciables del año, lo que implica que la mayoría del comercio deberá permanecer cerrado, según lo establece la Ley 19.973. En esta categoría también se incluyen fechas como el 1 de enero, 1 de mayo y el 18 y 19 de septiembre.

De acuerdo con la normativa vigente, supermercados, malls y tiendas del comercio en general no pueden abrir sus puertas durante esta jornada. La medida busca garantizar el descanso de los trabajadores del rubro en fechas definidas como irrenunciables.

No obstante, la ley contempla excepciones. Sí pueden funcionar clubes, restaurantes, cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs, casinos de juego y locales ubicados en aeropuertos o aeródromos civiles públicos. Asimismo, pueden operar expendios de combustibles, farmacias de urgencia y aquellas que cumplen turnos fijados por la autoridad sanitaria.

En el caso de las tiendas de conveniencia asociadas a estaciones de servicio, estas podrán atender público siempre que mantengan la venta directa de combustibles y la elaboración de alimentos preparados para consumo en el mismo local.

