El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, conversó este lunes con ADN Hoy sobre el proyecto que busca restringir despidos de funcionarios públicos y que ha generado polémica antes del cambio de mando.

Esto luego de que en las últimas horas, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, calificara esta medida como “corrupción institucionalizada”.

Al respecto, el jefe de la billetera fiscal sostuvo que “esta es una frase que no se condice con lo que se está haciendo, incluso en opinión de ellos mismos".

“Sorprenden un poco estas declaraciones cuando se votó una norma muy similar por una moción parlamentaria en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y los parlamentarios de Chile Vamos votaron a favor“, agregó.

En esa línea, el ministro Grau expresó que “cuando discutíamos esto hace un año, los parlamentarios en una comisión, en la votación en general, en un texto que solo se trataba de esto y que era bien parecido a lo que se está proponiendo actualmente, votaron a favor“.

“Si hace un año se votó a favor en términos generales, y hoy día a esto se le llama como una forma de corrupción institucionalizada, o se desconoce lo que se hizo antes, o se está exagerando el punto“, complementó.

“Lo que hace la norma...”

Asimismo, el secretario de Estado explicó con detalles cómo funcionará esta iniciativa.

“Lo que hace la norma es que si tú despides a un trabajador que está contratado en el sector público, tienes que justificarlo. Y el trabajador tiene el derecho a reclamar ese despido en la Contraloría y la Contraloría tendrá que realizar la justificación", dijo.

“La única diferencia que se está haciendo acá es que el trabajador, la trabajadora, va a tener derecho a que la Contraloría revise esto“, aseveró.

En tanto, Grau desechó las acusaciones de “amarre”. “Un amarre sería que no pudieras echar a una persona, y que tú hicieras reglas para evitar la posibilidad de que eso ocurra. Eso es un amarre", sostuvo.

“Lo que la norma establece es que para esto tiene que existir un acto fundado, lo que significa que no existan arbitrariedades”, añadió.

Finalmente, Nicolás Grau reiteró que “lo que estamos planteando, que además es más eficiente para el trabajador y para el Estado, es que esto se pueda revisar en la Contraloría, en la medida que el trabajador reclame".