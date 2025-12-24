Se acerca la hora de abrir los regalos de Navidad en nuestro país y los clubes del fútbol chileno también tienen obsequios para sus hinchas este miércoles.

El equipo que ya anticipó parte de la sorpresa para sus aficionados es la Universidad de Concepción, que a través de sus redes sociales dejó en evidencia el regreso de una gran figura de su última etapa en Primera División.

En su cuenta de Instagram, publicaron una imagen donde se aprecia un árbol de Navidad, junto a una caja con una figura de juguete en su interior, la cual hace clara alusión a Cecilio Waterman, quien, como se había adelantado, tiene todo acordado para retornar al “Campanil”.

Las dudas se disipan aún más cuando se observa que en el envoltorio aparece una bandera de Panamá. Además, también se aprecian referencias al Mundial 2026, ya que el delantero es una de las figuras de su selección, que participará en la cita planetaria del próximo año.

Sin dejar casi espacio para la imaginación, es cuestión de horas para que la Universidad de Concepción haga oficial el regreso de Cecilio Waterman, luego de cinco años, en lo que fue la última temporada de los penquistas en la máxima categoría del fútbol chileno.