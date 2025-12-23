El jugador más veterano del fútbol chileno seguirá compitiendo en el profesionalismo en 2026

Uno de los grandes valores para que la Universidad de Concepción ascendiera a la Primera División del fútbol chileno como campeón de la Primera B fue su arquero, Cristian Campestrini.

Con 45 años, y siendo el futbolista más veterano del fútbol chileno, el guardameta fue titular durante toda la campaña con el “Campanil”, pero finalmente el club optó por no renovarle de cara a su regreso a la máxima categoría.

Tal como adelantó en conversación con ADN Deportes, su intención nunca fue retirarse, ya que planea jugar hasta los 48 años y, al menos hasta los 46, ya tendrá un equipo donde continuar su carrera.

Esto se confirmó este martes, cuando fue anunciado oficialmente como nuevo arquero de Rangers de Talca, elenco con el que buscará otro ascenso desde la Primera B.

“Porque viene por el récord y otro ascenso en su carrera, estamos felices de anunciar que Cristian Campestrini se convierte en el séptimo refuerzo de Rangers para la temporada 2026”, escribieron desde el club en su presentación.

En su última temporada con la Universidad de Concepción, el arquero argentino disputó 29 partidos en la Liga de Ascenso, donde recibió 25 goles y mantuvo su arco en cero en 12 ocasiones.