;

El jugador más veterano del fútbol chileno seguirá compitiendo en el profesionalismo en 2026

Cristian Campestrini fue anunciado como nuevo arquero de Rangers de Talca, luego de que no le renovaran contrato en la Universidad de Concepción.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Uno de los grandes valores para que la Universidad de Concepción ascendiera a la Primera División del fútbol chileno como campeón de la Primera B fue su arquero, Cristian Campestrini.

Con 45 años, y siendo el futbolista más veterano del fútbol chileno, el guardameta fue titular durante toda la campaña con el “Campanil”, pero finalmente el club optó por no renovarle de cara a su regreso a la máxima categoría.

Tal como adelantó en conversación con ADN Deportes, su intención nunca fue retirarse, ya que planea jugar hasta los 48 años y, al menos hasta los 46, ya tendrá un equipo donde continuar su carrera.

Revisa también:

ADN

Esto se confirmó este martes, cuando fue anunciado oficialmente como nuevo arquero de Rangers de Talca, elenco con el que buscará otro ascenso desde la Primera B.

“Porque viene por el récord y otro ascenso en su carrera, estamos felices de anunciar que Cristian Campestrini se convierte en el séptimo refuerzo de Rangers para la temporada 2026”, escribieron desde el club en su presentación.

En su última temporada con la Universidad de Concepción, el arquero argentino disputó 29 partidos en la Liga de Ascenso, donde recibió 25 goles y mantuvo su arco en cero en 12 ocasiones.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad