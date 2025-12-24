El fútbol chileno tiene su calendario para 2026: las fechas para el inicio de los torneos y la actividad durante el Mundial / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

La ANFP ya comenzó a tener avances en torno a la temporada 2026 del fútbol chileno, para lo cual un tema importante es la calendarización.

Es así como los representantes del balompié nacional ya resolvieron la planificación del próximo año, que comenzará con la Supercopa el tercer fin de semana de enero.

Al respecto, en la información a la que tuvo acceso ADN Deportes, una de las novedades está en torno a la Copa Chile, la cual comenzará a disputarse en la semana del 26 de enero y hasta el 8 de febrero, en una fase grupal que solo tendrá a clubes de la Primera B.

Posteriormente a ello, los clasificados se sumarán a los de Primera División, que desarrollarán la fase de grupos entre el 15 de junio y el 12 de julio, garantizando actividad del fútbol chileno durante el desarrollo del Mundial.

La Liga de Primera arrancará el último fin de semana de enero y se extenderá hasta el fin de semana del 6 de diciembre.

El torneo de Primera División tendrá recesos por fechas FIFA en marzo, junio, septiembre y noviembre, además de Fiestas Patrias. A ello se agregan las pausas para la disputa de la Copa de la Liga, que tendrá fechas entre el 16 y 29 de marzo; del 27 de abril al 10 de mayo; y en la semana del 7 de julio.

Este nuevo campeonato, por cierto, tiene un detalle nada menor: la final se disputará el mismo fin de semana en que se jugará la definición de la Copa del Mundo. En tanto, la definición de Copa Chile se disputaría la semana del 26 de octubre.

Otros detalles del calendario 2026

El arranque de la Primera B quedó agendado para la semana del 22 de febrero, terminando la fase regular el 1 de noviembre.

En tanto, la Liguilla de Ascenso se desarrollará entre la semana del 2 de noviembre y del 29 de noviembre.

La temporada, eso sí, finalizará en la semana del 7 al 13 de diciembre, cuando se dispute el partido de definición por el “Chile 4″ a la Copa Libertadores 2027, el cual involucra al campeón de Copa Chile con el subcampeón de la Copa de la Liga.