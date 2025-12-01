Sernac activa alerta de seguridad por falla en más de 600 vehículos vendidos entre 2023 y 2025: así puedes revisar el tuyo

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una advertencia de seguridad dirigida a los propietarios de vehículos Honda Pilot vendidos en el país entre 2023 y 2025.

Según detalló Honda Motor Chile, algunas unidades presentan una falla en el perno que sostiene el pivote del pedal de freno, que podría haber sido ensamblado de manera incorrecta.

El Sernac explicó que el desperfecto puede generar movimientos inusuales en el pedal, además de impedir su retorno completo tras presionarlo.

“Esto podría provocar arrastre del freno y mantener la luz de freno encendida”, advirtió el organismo, añadiendo que también se podría alterar la sensación del frenado e incrementar el esfuerzo necesario para detener el vehículo.

Más de 600 unidades bajo revisión

La alerta se aplica a 600 vehículos Honda Pilot comercializados en Chile durante los últimos tres años.

Cada propietario deberá verificar su número VIN o patente en el sitio oficial de la marca para confirmar si su unidad requiere intervención.

Honda habilitó los siguientes canales para resolver dudas y coordinar el procedimiento: