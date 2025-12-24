Joven de 27 años muere tras cruzar por un paso no habilitado y ser atropellado en Estación Central

Un joven de 27 años perdió la vida este miércoles tras ser arrollado por un automóvil en la comuna de Estación Central.

Según informó Carabineros, el hecho ocurrió alrededor de las 08:00 horas en la intersección de Avenida 5 de Abril con calle Obispo Manuel Umaña, cuando la víctima cruzó la vía por un lugar no habilitado para peatones.

El conductor del vehículo, un hombre de 37 años, fue detenido en el lugar y se sometió a pruebas de alcoholemia y drogas, las cuales resultaron negativas. Las autoridades confirmaron que contaba con licencia y documentación al día.

El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente.