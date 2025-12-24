;

Intentó atropellar al vendedor: lo que se sabe del caso que dejó a mujer grave tras disparo de carabinero en Cerrillos

La conductora que embistió al funcionario durante la venta de un vehículo permanece en riesgo vital mientras la PDI investiga los hechos.

Martín Neut

Intentó atropellar al vendedor: lo que se sabe del caso que dejó a mujer grave tras disparo de carabinero en Cerrillos

Intentó atropellar al vendedor: lo que se sabe del caso que dejó a mujer grave tras disparo de carabinero en Cerrillos / LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

Un confuso momento se registró este miércoles en Cerrillos, región Metropolitana, luego de que una mujer resultara herida de gravedad tras ser disparada por un carabinero fuera de servicio durante una venta de vehículo.

Según los primeros antecedentes, la mujer identificó al vendedor en un estacionamiento de un centro comercial y, lejos de detenerse, decidió escapar en su automóvil.

Revisa también:

ADN

Durante la huida, trató de embestir al hombre con el vehículo en lo que sería un intento de atropello, según Mega. Ante la situación, el funcionario reaccionó sacando su arma de fuego y disparando.

La víctima recibió un impacto en el abdomen y fue trasladada de urgencia al Hospital El Carmen, donde se informó que permanece con riesgo vital.

La Fiscalía instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad