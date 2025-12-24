Intentó atropellar al vendedor: lo que se sabe del caso que dejó a mujer grave tras disparo de carabinero en Cerrillos / LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

Un confuso momento se registró este miércoles en Cerrillos, región Metropolitana, luego de que una mujer resultara herida de gravedad tras ser disparada por un carabinero fuera de servicio durante una venta de vehículo.

Según los primeros antecedentes, la mujer identificó al vendedor en un estacionamiento de un centro comercial y, lejos de detenerse, decidió escapar en su automóvil.

Durante la huida, trató de embestir al hombre con el vehículo en lo que sería un intento de atropello, según Mega. Ante la situación, el funcionario reaccionó sacando su arma de fuego y disparando.

La víctima recibió un impacto en el abdomen y fue trasladada de urgencia al Hospital El Carmen, donde se informó que permanece con riesgo vital.

La Fiscalía instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.