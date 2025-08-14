;

OS9 de Carabineros identifica domicilio donde habrían retenido a empresario en caso de secuestro

Operativo del OS9 permitió ubicar inmueble usado por los captores antes de su liberación.

Mario Vergara

Agencia UNO

Agencia UNO

Personal del OS9 de Carabineros llegó este jueves a la calle Inés de Suárez, en la población El Castillo de La Pintana, para realizar diligencias en la investigación por el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, CEO de Ceroplas.

En esa vivienda permaneció retenido Cantergiani el pasado 7 de agosto, mientras sus captores exigían a su familia un rescate. El secuestro ocurrió cuando el empresario llegaba a su fábrica en Quilicura. Horas más tarde, fue liberado tras el pago de 80 millones de pesos, en el límite entre La Pintana y Puente Alto, a poca distancia de la casa en que estuvo privado de libertad.

Revisa también:

ADN

Avances en las detenciones

El miércoles fueron formalizados los primeros detenidos vinculados al caso. Este sábado está prevista la formalización de otros dos imputados, capturados anoche en un domicilio de calle Santa Petronila, en Estación Central.

Vinculación con el Tren de Aragua

En ese operativo también fue arrestado “Gordo Alex”, uno de los líderes de la facción “Los Piratas” del Tren de Aragua. Según la investigación, tendría un rol clave no solo en este secuestro, sino también en el homicidio del exmilitar y disidente venezolano refugiado en Chile, Ronald Ojeda Moreno.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad