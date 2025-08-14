OS9 de Carabineros identifica domicilio donde habrían retenido a empresario en caso de secuestro

Personal del OS9 de Carabineros llegó este jueves a la calle Inés de Suárez, en la población El Castillo de La Pintana, para realizar diligencias en la investigación por el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, CEO de Ceroplas.

En esa vivienda permaneció retenido Cantergiani el pasado 7 de agosto, mientras sus captores exigían a su familia un rescate. El secuestro ocurrió cuando el empresario llegaba a su fábrica en Quilicura. Horas más tarde, fue liberado tras el pago de 80 millones de pesos, en el límite entre La Pintana y Puente Alto, a poca distancia de la casa en que estuvo privado de libertad.

Avances en las detenciones

El miércoles fueron formalizados los primeros detenidos vinculados al caso. Este sábado está prevista la formalización de otros dos imputados, capturados anoche en un domicilio de calle Santa Petronila, en Estación Central.

Vinculación con el Tren de Aragua

En ese operativo también fue arrestado “Gordo Alex”, uno de los líderes de la facción “Los Piratas” del Tren de Aragua. Según la investigación, tendría un rol clave no solo en este secuestro, sino también en el homicidio del exmilitar y disidente venezolano refugiado en Chile, Ronald Ojeda Moreno.