Navidad 2025 en Chile: estos son los locales y comercios que SÍ funcionarán mañana jueves 25 de diciembre / MIGUEL MOYA / AGENCIAUNO

Este miércoles 24 de diciembre por la noche todas las familias celebrarán la Nochebuena en el marco de la Navidad 2025.

En medio de la festividad, algo a tener en cuenta es que mañana jueves 25 de diciembre corresponde a un feriado irrenunciable en nuestro país.

Revisa también Minsal decreta alerta alimentaria tras detectar listeria en trucha ahumada: este es el producto afectado

Sin embargo, pese a que la gran mayoría del comercio en Chile se encontrará cerrado, hay algunos locales en concreto que sí abrirán sus puertas para atender al público.

¿Qué locales abrirán sus puertas este jueves 25 de diciembre?

De acuerdo a lo estipulado por ley, son cinco feriados obligatorios e irrenunciables que hay en el año en Chile, siendo el 25 de diciembre uno de ellos.

“Serán feriados obligatorios e irrenunciables para todos los dependientes del comercio”, establece el artículo 2° de la Ley 19.973.

Pese a que recintos como los malls y supermercados no pueden abrir sus puertas, estos son los que sí pueden hacerlo:

Restaurantes.

Establecimientos de entretenimiento como, por ejemplo, cines, discotecas, pub, espectáculos en vivo, entre otros.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos.

Casinos de juego y otros espacios de juegos legales.

Clubes.

Sumado a lo anterior, la norma tampoco se aplica a los dependientes de expendio de combustibles, farmacias de urgencia y aquellas que deban cumplir turnos fijados por autoridades sanitarias.