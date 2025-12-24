;

Incendio forestal obliga a evacuar sectores cinco habitados de Linares por riesgo a viviendas

La alerta fue enviada mediante SAE mientras brigadas y helicópteros combaten el siniestro que ha consumido varias hectáreas en la región.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno / Sebastian Villarroel

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación preventiva de cinco sectores habitados de la comuna de Linares, en la región del Maule, debido a un incendio forestal que se desarrolla en cercanía de viviendas.

La medida afecta a los sectores Refugio, San Juan, Cancha Los Patos, Camino Viejo Panimávida y El Refugio, cuyos residentes fueron alertados a través del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

Desde el organismo reiteraron el llamado a la comunidad a “actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”.

Según información de Conaf, el incendio —denominado “Vara Gruesa”— ha consumido hasta ahora seis hectáreas de vegetación y es combatido por brigadas terrestres y apoyo aéreo con helicópteros.

La emergencia en Linares se suma a la registrada en la comuna de Maule, donde se mantienen evacuaciones en diversos sectores por dos incendios forestales activos. Las motivaron la declaración de Alerta Roja, la que se mantendrá vigente mientras las condiciones de riesgo así lo ameriten, detalló Senapred.

