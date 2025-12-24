;

Navidad en Chile 2025: cómo cambiar un regalo que no me gustó o me quedó chico

El Sernac recordó que los consumidores pueden exigir cambio, reparación o devolución del dinero cuando un producto presenta fallas, y aclaró qué condiciones no pueden imponer las tiendas.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recordó cuáles son los derechos que asisten a los consumidores al momento de solicitar cambios, devoluciones o reparaciones de productos, especialmente tras las compras realizadas durante la temporada navideña.

Desde el organismo precisaron que cuando un producto nuevo presenta fallas o defectos asociados a su uso normal, se puede ejercer la garantía legal, la que otorga al consumidor tres alternativas: cambio del producto, reparación o devolución del dinero. Este derecho puede hacerse valer durante un plazo de seis meses desde la compra o desde la recepción del artículo, en el caso de ventas realizadas por internet.

El Sernac recalcó que la decisión sobre cuál de estas opciones elegir corresponde exclusivamente al consumidor y no a la empresa. En ese sentido, aclaró que no tienen validez los avisos que indiquen “no se aceptan cambios ni devoluciones”, ni tampoco condiciones como exigir el envase original, cobrar por el trámite o derivar al cliente a otros locales o canales de atención.

Asimismo, se informó que la boleta no es el único documento válido para acreditar una compra. También pueden utilizarse comprobantes de pago con tarjetas, estados de cuenta u otros respaldos que permitan demostrar la transacción realizada.

En caso de que un comercio se niegue a respetar la garantía legal, el Sernac recomendó ingresar un reclamo a través de su sitio web o llamar al teléfono gratuito 800 700 100. Si no se obtiene una respuesta satisfactoria, el consumidor puede recurrir al Juzgado de Policía Local correspondiente.

