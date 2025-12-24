;

Mujer toma drástica medida tras sufrir millonarios robos en Santiago: duerme fuera de su tienda para proteger local

Desde el segundo robo, ocurrido el jueves pasado, optó por pasar las noches afuera del negocio para evitar nuevos ilícitos.

Foto referencial.

Foto referencial.

Durante los últimos días, una comerciante de la comuna de Santiago denunció una seguidilla de robos que afectaron a su tienda, desde donde desconocidos sustrajeron productos que posteriormente fueron comercializados en ferias navideñas y a través de redes sociales.

Concretamente, según relató la víctima, el local sufrió dos robos en menos de una semana: uno afectó a las bodegas y el segundo ocurrió directamente en el área de ventas.

En conversación con La Tarde es Nuestra, la mujer explicó que, tras el segundo robo registrado el jueves pasado, decidió dormir al interior de un automóvil estacionado frente a su tienda como medida desesperada para evitar nuevos delitos.

“Desde ese día duermo ahí. A las 6:30 de la mañana me voy a mi casa, me baño y vuelvo a abrir”, relató. Durante el fin de semana, indicó, ha contado con el apoyo de su pareja, su padre y su hermano, quienes se turnan para acompañarla durante la noche.

Los productos robados

Respecto de los productos sustraídos, la comerciante afirmó que logró identificarlos cuando los vio a la venta a un precio incluso inferior al de compra.

Los estaban vendiendo 1.500 pesos más barato de lo que a mí me cuesta, y eso que yo compro directo al proveedor”, señaló. Se trataba de acondicionadores de una marca nacional de cuidado capilar, que —según explicó— ha ganado popularidad por su calidad.

La mujer sostuvo que reconoció los artículos porque en su bodega solo había ese tipo de productos y, además, porque estaban marcados con un sello ultravioleta.

Tras detectar la venta, decidió contactar directamente a una de las personas que los ofrecía. “Le dije que estaba interesada, pero que había un problema: los productos son míos y están marcados”, relató.

Sin embargo, según su testimonio, la respuesta fue tajante. “Me dijo ‘ridícula, no vas a poder hacer nada’, que ella los había comprado”, afirmó.

