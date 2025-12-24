Prisión preventiva para mujeres que atacaron a un adulto mayor en el centro de Puerto Montt: acumulaban 152 detenciones previas / Diego Martin

El Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó prisión preventiva para dos mujeres imputadas por un robo con violencia contra un adulto mayor en pleno centro de Puerto Montt, luego de establecer que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad. Ambas acumulaban, en conjunto, 152 detenciones previas.

Concretamente, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Andrés Bello y Valdivia, donde las imputadas fueron interceptadas por Carabineros de Chile tras agredir y robar a la víctima.

Según se expuso en audiencia, los reiterados pasos por el sistema judicial de ambas mujeres se concentraban en el cuadrante comprendido por Andrés Bello, Valdivia, Antonio Varas y Salvador Allende, sectores asociados habitualmente al comercio sexual, actividad que habría sido utilizada como fachada para identificar posibles víctimas.

Tras el control de detención, el tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público y decretó prisión preventiva para las imputadas, considerando la gravedad de los delitos y el extenso prontuario de las involucradas.

Vecinos denuncian que la zona se ha vuelto conflictiva. Al respecto, Alfredo Iturrieta, presidente del Comité de Seguridad de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, criticó la reiteración de este tipo de delitos y apuntó a falencias estructurales del sistema penal.

“Lo hemos dicho con claridad en muchas ocasiones: no resiste ningún análisis ver cómo el esfuerzo encomiable de guardias, carabineros, fiscales y víctimas sigue siendo postergado por la falta de justicia”, sostuvo Iturrieta, según consignó Emol.