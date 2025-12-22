;

Caso Monumental: tribunal impone arresto total a carabineros por atropello fatal de hinchas de Colo Colo

La justicia fijó duras medidas cautelares en el caso que investiga el atropello fatal de dos menores durante un operativo policial.

Nelson Quiroz

Tamara Aranda

Arresto total para carabineros imputados por muerte de hinchas en el Monumental

Arresto total para carabineros imputados por muerte de hinchas en el Monumental

00:50

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El 13° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este lunes las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para los dos funcionarios de Carabineros formalizados en el denominado Caso Monumental, investigación que indaga la muerte de dos jóvenes hinchas de Colo Colo tras un operativo policial ocurrido en abril pasado.

La decisión del tribunal se adoptó luego de la audiencia de formalización encabezada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, que imputó a los efectivos el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte, en el marco de los hechos registrados el 10 de abril, cuando Colo Colo enfrentaba a Fortaleza por la Copa Libertadores en el Estadio Monumental.

Revisa también

ADN

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, las víctimas, Martina Pérez y Mylan Liempi, ambos menores de edad, habrían fallecido luego de ser atropelladas por un vehículo policial tipo carro lanzagases durante un operativo de control de orden público en las inmediaciones del recinto deportivo. La Fiscalía sostuvo que existen peritajes, declaraciones de testigos y análisis técnicos que apuntan a una eventual responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.

Los imputados corresponden al sargento Luis Rojo Salazar, quien conducía el vehículo policial, y al capitán Williams Enrique Froncoso, que lo acompañaba al momento del procedimiento. Tras evaluar los antecedentes, el tribunal resolvió imponer las cautelares más gravosas solicitadas por la Fiscalía, descartando por ahora la prisión preventiva.

Asimismo, se fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el que se continuarán realizando diligencias para esclarecer la dinámica del operativo y establecer eventuales responsabilidades individuales.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad