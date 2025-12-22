Caso Monumental: tribunal impone arresto total a carabineros por atropello fatal de hinchas de Colo Colo

El 13° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este lunes las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para los dos funcionarios de Carabineros formalizados en el denominado Caso Monumental, investigación que indaga la muerte de dos jóvenes hinchas de Colo Colo tras un operativo policial ocurrido en abril pasado.

La decisión del tribunal se adoptó luego de la audiencia de formalización encabezada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, que imputó a los efectivos el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte, en el marco de los hechos registrados el 10 de abril, cuando Colo Colo enfrentaba a Fortaleza por la Copa Libertadores en el Estadio Monumental.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, las víctimas, Martina Pérez y Mylan Liempi, ambos menores de edad, habrían fallecido luego de ser atropelladas por un vehículo policial tipo carro lanzagases durante un operativo de control de orden público en las inmediaciones del recinto deportivo. La Fiscalía sostuvo que existen peritajes, declaraciones de testigos y análisis técnicos que apuntan a una eventual responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.

Los imputados corresponden al sargento Luis Rojo Salazar, quien conducía el vehículo policial, y al capitán Williams Enrique Froncoso, que lo acompañaba al momento del procedimiento. Tras evaluar los antecedentes, el tribunal resolvió imponer las cautelares más gravosas solicitadas por la Fiscalía, descartando por ahora la prisión preventiva.

Asimismo, se fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el que se continuarán realizando diligencias para esclarecer la dinámica del operativo y establecer eventuales responsabilidades individuales.