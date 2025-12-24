;

VIDEO. Navidad, golpes y caos: feroz pelea en mall chileno se vuelve viral en todo el mundo

La escena acumula 7,4 millones de likes y más de 54 mil comentarios.

Nelson Quiroz

CAPTURAS

CAPTURAS

Una violenta pelea registrada en un mall chileno en plena época navideña se convirtió en uno de los videos más virales del momento en redes sociales.

El registro, difundido en TikTok por el usuario @yitan.22, acumula cifras explosivas: 64,4 millones de reproducciones, 7,4 millones de “me gusta” y más de 54 mil comentarios, transformándose en un fenómeno global que ha cruzado idiomas y fronteras.

El clip fue publicado con el irónico mensaje “Lo lindo de la Navidad”, acompañado de música festiva, y muestra a dos personas enfrentándose a golpes mientras decenas de testigos observan sin intervenir.

Revisa también

ADN

Aunque en redes sociales el video ha sido compartido como si hubiese ocurrido en ciudades como Guayaquil u otros puntos del mundo, distintos usuarios chilenos aseguran que la escena fue grabada originalmente en el Mall Arauco Maipú, en la Región Metropolitana.

La falta de contexto real no impidió que el registro detonara una avalancha de reacciones. Comentarios en español, inglés, portugués, tailandés y otros idiomas especulan, en tono de humor, sobre el origen de la pelea, mencionando desde una supuesta disputa por “el último Turbo Man” hasta bromas sobre el “espíritu navideño versión lucha libre”.

Incluso personas que dicen haber trabajado como guardias del recinto afirmaron haber participado en la separación de los involucrados.

Hasta ahora, no existe una versión oficial sobre el motivo del altercado ni confirmación institucional del recinto comercial.

@yitan.22

Lo lindo de la navidad 🎅🏼🤶🏼🎄PD: el que graba no hace nada! Jajaja #navidad #mallaraucomaipu #jinglebells #parati #viral

♬ original sound - I Am Batman🦇🥷🏼 -

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad