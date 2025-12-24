Una violenta pelea registrada en un mall chileno en plena época navideña se convirtió en uno de los videos más virales del momento en redes sociales.

El registro, difundido en TikTok por el usuario @yitan.22, acumula cifras explosivas: 64,4 millones de reproducciones, 7,4 millones de “me gusta” y más de 54 mil comentarios, transformándose en un fenómeno global que ha cruzado idiomas y fronteras.

El clip fue publicado con el irónico mensaje “Lo lindo de la Navidad”, acompañado de música festiva, y muestra a dos personas enfrentándose a golpes mientras decenas de testigos observan sin intervenir.

Aunque en redes sociales el video ha sido compartido como si hubiese ocurrido en ciudades como Guayaquil u otros puntos del mundo, distintos usuarios chilenos aseguran que la escena fue grabada originalmente en el Mall Arauco Maipú, en la Región Metropolitana.

La falta de contexto real no impidió que el registro detonara una avalancha de reacciones. Comentarios en español, inglés, portugués, tailandés y otros idiomas especulan, en tono de humor, sobre el origen de la pelea, mencionando desde una supuesta disputa por “el último Turbo Man” hasta bromas sobre el “espíritu navideño versión lucha libre”.

Incluso personas que dicen haber trabajado como guardias del recinto afirmaron haber participado en la separación de los involucrados.

Hasta ahora, no existe una versión oficial sobre el motivo del altercado ni confirmación institucional del recinto comercial.