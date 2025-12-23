;

La U de Chile se despide de Gustavo Álvarez e inicia negociaciones con “Paqui” Meneghini: comunicado oficial

Finalmente, y tras semanas de negociaciones, Azul Azul llegó a un acuerdo con su exentrenador y ya confirman charlas con quien será su reemplazante.

Luego de varias semanas de negociación, la Universidad de Chile hizo oficial la salida de Gustavo Álvarez como su director técnico tras alcanzar un acuerdo económico.

Los azules confirmaron la desvinculación del entrenador, campeón de dos títulos con el club, a través de un escueto comunicado publicado en su página web.

“El Club Universidad de Chile informa a los hinchas y a la opinión pública que hoy, martes 23 de diciembre de 2025, se formalizó el acuerdo para que el señor Gustavo Álvarez no continúe con su función como entrenador de nuestro Primer Equipo masculino”, señalaron desde la institución.

Además, en el mismo escrito confirmaron que ya se encuentran en conversaciones con Francisco “Paqui” Meneghini para que sea el reemplazante de Álvarez y nuevo DT del equipo para 2026.

La gerencia deportiva se encuentra en negociaciones con el señor Francisco Meneghini, quien fue aprobado por unanimidad en el directorio, para que encabece el cuerpo técnico durante la temporada 2026”, cerraron desde la Universidad de Chile.

