Ferrero se expresa por primera vez tras dejar de entrenar a Alcaraz: “Hubo temas que puede que se hubieran podido salvar”

El gran hito que marcó el cierre del mundo del tenis en 2025 fue el anuncio de que Juan Carlos Ferrero dejaría de trabajar con el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

A una semana de dar a conocer la noticia, el entrenador afrontó la determinación, apuntando a una situación meramente legal como el fundamento para que ambos separasen sus caminos.

“Se tienen que ver ciertas cosas a nivel de contratos cuando acaba el año y, como en todo contrato nuevo para el año siguiente, había ciertas cosas en las que no estábamos de acuerdo”, partió explicando en diálogo con Marca.

“Ha habido ciertos temas que no hemos estado de acuerdo las dos partes y que en este momento, en el punto en que estamos en la relación, puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero hemos decidido no seguir. No voy a entrar en detalles”, recalcó Ferrero, desestimando mayores diferencias con su ya exdirigido.

“No hemos tenido peleas en ningún momento. La entrada de Samuel (López) ha dado un aire fresco al equipo para que la relación pudiera durar de futuro. Ha sido un año muy bueno y, al acabar en Turín, sí que es verdad que todos teníamos la idea de que íbamos a seguir. Luego ha pasado lo que ha pasado y separamos nuestros caminos, pero en principio la idea era seguir y por eso yo le dije en el comunicado”, comentó el exnúmero 1 del mundo, asegurando que no alcanzó a comunicarle cara a cara su salida del staff.

“Hablé con él antes para preguntarle de si estaba al corriente de todo y me dijo que sí. A partir de ahí yo ya hablé con las personas que tenía que hablar. A él lo dejé de lado porque entendí que estaba al corriente de todo. Si no se llegaba a un acuerdo, pues su gente mira por él y yo por lo mío. Es normal que él está de la parte de lo suyo, claro que sí”, comentó Juan Carlos Ferrero, que no descartó volver a dirigir a Carlos Alcaraz en el futuro, pero que aún debe asimilar lo ocurrido.

“Creo que tal vez los dos necesitamos un tiempo para acabar de asimilar esta ruptura. No es algo tan fácil. Ahora mismo yo estoy dolido. Estas relaciones son complicadas de dejar de un día para otro. Y tiene que pasar un tiempo de duelo. Y, sobre todo, supongo que también me dolerá cuando lo vea jugar en los torneos. Ahí entran muchas experiencias vividas. Creo que va a tomar un tiempo”, concluyó.