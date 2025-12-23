Fue top 10, campeón de Masters 1000, se retiró este año del tenis y ahora ganó un premio en concurso de baile

Es común que cuando la carrera profesional de un deportista llega a su fin, comienza una nueva etapa en su vida personal y laboral.

Tal fue el caso del extenista italiano, Fabio Fognini, quien supo ser 9° del mundo en su momento y que ahora brilla, pero fuera de las pistas.

Con 38 años, este 2025 el europeo le puso punto final a una carrera llena de éxitos, donde su título en el ATP Masters 1000 de Montecarlo fue uno de sus más importantes logros.

Sin embargo, luego de dejar el tenis, este año encontró un nuevo escenario para deslumbrar su talento: la pista de baile.

Mateo Villalba Ampliar

Fabio Fognini gana tercer lugar en “Bailando con las Estrellas”

Fue noticia para todos cuando el extenista italiano ingresó a participar en el concurso de baile “Bailando con estrellas”.

Lo que no se esperaba nadie, es el gran talento para bailar de Fognini, que lo llevó a coronarse con el tercer lugar del programa en su versión italiana.

Tras ganar el premio, el europeo en sus redes sociales expresó que “no era solo un baile, fue un viaje dentro de mí. He descubierto un nuevo Fabio, me he quitado la armadura y me he enfrentado a desafíos que, lo juro, al principio parecían imposibles”.