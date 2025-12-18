;

El detalle en la negociación que marca el quiebre entre Alcaraz y Juan Carlos Ferrero

El número 1 del mundo presentó una particularidad al momento de la renovación de contrato que llevó a que su entrenador no siguiera junto a su staff.

Carlos Madariaga

El mundo del tenis quedó impactado luego que la jornada de ayer miércoles se diera a conocer que Carlos Alcaraz no seguirá teniendo como entrenador a Juan Carlos Ferrero.

A medida que han ido transcurriendo las horas, se han ido conociendo más detalles respecto a la situación que llevó a que ambas figuras separasen sus caminos.

Un elemento sustancial estuvo en torno a los desacuerdos del padre de Alcaraz con Juan Carlos Ferrero respecto al futuro de la carrera del jugador de 22 años, que apuntó a compatibilizar el alto rendimiento con sus salidas.

Sin embargo, a eso se suma también un tema en torno a la forma de negociación del contrato, el cual expiró a finales de noviembre.

Según información de Clay Magazine, Juan Carlos Ferrero debió esperar cerca de dos semanas para tener una propuesta de renovación de contrato, tras lo cual apenas tuvo dos días para leerlo y firmarlo.

El entrenador hizo una contrapropuesta, la cual fue rechazada por el equipo de Carlos Alcaraz, sin que las dos partes quisieran negociar. En lo planteado por el medio antes citado, el exnúmero 1 del mundo en 2003 apunta a descansar en el corto plazo antes de volver a asumir la dirección de otro jugador.

