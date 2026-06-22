Lo siguieron tras discusión en feria libre: conductor queda grave tras ser baleado y chocar contra una reja en Peñalolén / Francisco Paredes Sierra

La Policía de Investigaciones indaga un ataque a balazos registrado durante la tarde de este domingo en la comuna de Peñalolén, región Metropolitana, donde un conductor de un furgón utilitario resultó gravemente herido tras recibir una serie de disparos.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho habría tenido como contexto una discusión por espacios en una feria libre ubicada en el sector de calle Venezuela, en la población Lo Hermida. Tras el altercado, la víctima se retiró en su vehículo, momento en que habría sido seguida por otro automóvil.

Según la información preliminar, desde ese segundo vehículo descendió un copiloto, quien disparó en contra del conductor del furgón. Testigos habrían escuchado alrededor de cinco tiros, tras lo cual la víctima perdió el control y chocó contra la reja perimetral de una vivienda ubicada en una esquina del sector.

El afectado fue trasladado en estado grave, aunque fuera de riesgo vital. Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias para identificar y detener al autor de los disparos.