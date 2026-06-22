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Detienen a conductor que circulaba a 264 km/h en Vitacura: será formalizado este lunes

Carabineros de la 32ª Comisaría de Tránsito detuvo a un conductor por el delito de conducción temeraria luego de ser sorprendido circulando a 264 kilómetros por hora en la comuna de Vitacura, región Metropolitana.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas de este domingo, a la altura del kilómetro 7,5 de la autopista Costanera Norte, en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 100 km/h .

En el lugar, el sujeto fue detectado mientras personal policial realizaba controles de velocidad en la vía. Según informó Carabineros, el hombre se desplazaba en un automóvil de alta gama marca BMW.

Conductor será formalizado

Tras constatar la infracción, los uniformados “realizaron la fiscalización en una zona segura, informándole el motivo y procediendo a su detención por conducción temeraria . Con ello, toma conocimiento el Ministerio Público”, señaló la teniente de Carabineros Nicole Barrera.

El hombre pasó la noche detenido y se espera que durante la mañana sea formalizado.